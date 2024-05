Por el paro, Boca no pudo volver de Paraguay tras el triunfo por la Copa Sudamericana | El Territorio

El plantel del Xeneize pasará todo el jueves en Asunción y recién regresará a Buenos Aires el viernes por la tarde.

jueves 09 de mayo de 2024 | 9:45hs.

Boca venció 2-1 a Sportivo Trinidense en Paraguay por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana 2024 y se acomodó en su grupo. Después de la victoria, el conjunto de Diego Martínez descansó en Paraguay, donde se quedará hasta el viernes por la tarde debido al paro general de este jueves en la Argentina. El cuerpo técnico ajustó el itinerario del plantel, que jugará el domingo ante Atlético Tucumán por la primera fecha de la Liga Profesional.

El plantel del Xeneize pasará todo el jueves en Asunción, donde se entrenará por la mañana, y también realizará una práctica matutina el viernes, para regresar el mismo día por la tarde a Buenos Aires. Posteriormente, el sábado, se entrenará en Boca Predio por la mañana y luego viajará rumbo a Tucumán.

Boca tiene día y horario confirmados para su debut en la Liga Profesional 2024

El debut de Boca en la Liga Profesional 2024 será ante Atlético Tucumán, como visitante, el próximo domingo 12 de mayo a las 20.15. El estadio será Estadio Monumental José Fierro.

Las primeras 4 fechas confirmadas para Boca en la Liga Profesional

Además del debut, se confirmaron las tres fechas siguientes que deberá afrontar Boca en el campeonato argentino:

Fecha 1 (V): vs. Atlético Tucumán, el 12/5 a las 20:15.

Fecha 2 (V): vs. Central Córdoba, el 19/5 a las 20:00.

Fecha 3 (L): vs. Talleres, el 25/5 a las 20:00.

Fecha 4 (V): vs. Platense, el 2/6 a las 14:30.

Cuando vuelve a jugar Boca por la Copa Sudamericana

Boca volverá a jugar por la Copa Sudamericana el 15 de mayo ante Fortaleza en la Bombonera desde las 21.

Fecha 5: 15/5 vs. Fortaleza (L)a las 21

Fecha 6: vs. Nacional Potosí (L) a las 21