Gremios que adhieren al paro nacional comenzaron con una mateada en el centro de Posadas | El Territorio

Se espera que otros sectores adheridos a la CGT se concentren también en la plaza 9 de julio. No habrá marchas, sino más bien una especie de espacio de encuentro entre los distintos sindicatos

jueves 09 de mayo de 2024 | 10:11hs.

En el marco de una jornada nacional de movilización y paro los gremios que adhieren en Misiones comenzaron a concentrarse en la plaza 9 de julio. Los primeros en llegar fueron los sindicatos que nuclean a los docentes misioneros, que esperan la llegada de otros espacios sindicales para sostener el reclamo unánime de mejoras salariales. No realizarán una marchas, sino que quedarán concentrados en la plaza con el objetivo de que el gobierno escuche sus pedidos. Mañana se presentarán a la mesa de diálogo para trabajar en el salario.

“Los docentes que venimos en lucha desde enero del 2024 nos convocamos hoy a una concentración, una mateada y trajimos los carteles para que el Gobierno vea cuáles son los reclamos, que ya lo conocen de sobra, pero que aún no fueron atendidos. Estamos pidiendo un salario digno porque tenemos el básico y el salario mínimo más bajo del país”, manifestó en diálogo con El Territorio, Mirtha Chemes, secretaria general de la Unión de Docente Argentinos (UDA).

La delegada de la Regional CGT Misiones manifestó también que al bajo salario, también se le suma la falta de insumos para llevar adelante sus tareas. “Herramientas necesarias para el buen funcionamiento de las instituciones, la falta de portero, la falta de cocinero o cocinera, la falta de fondos para los comedores nacionales”, indicó.

La desfinanciación de los comedores por recortes de programas del gobierno nacoinal es un problema que comenzó a finales del año pasado, no solo en escuelas si no también en barrios, y que se fue acrecentando. En ese contexto indicó que “nos dicen que están gestionando, pero los chicos tienen que comer, tienen que tomar su desayuno; los que son fondos provinciales ya arrancaron, pero los que vienen de Nación aún no han aparecido y ya estamos en el mes de mayo", explicó.

Y agregó que "los chicos no pueden tomar su copa de leche sabiendo que la situación social y económica de todos los misioneros es caótica. Nosotros tenemos mucha gente sin trabajo, que han sido despedidas, que no tienen para llevar el pan a sus hogares, eso es lo que les pasa a nuestros docentes, quienes son mamá, papá, sostén de familia. Con 208 mil pesos nadie vive”.

Asimismo confirmó que no habrá una movilización por las calles, sino que se quedarán concentrados en la plaza y que en la jornada del mañana viernes asistirán a la mesa de diálogo para plantear un salario digno para los docentes. “Mañana iremos a la mesa de diálogo y comunicación y con la postura del salario. Nosotros tenemos que sacar a los docentes del índice de indigencia, estamos por debajo del nivel de indigencia, que esto es realmente es muy grave”.

Por su parte, Mariana Mariana Lescaffette Secretaría General de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab), expresó su descontento con la situación. “Es una jornada de protesta y de visibilización de la problemática que viven los docentes misioneros. Caímos en el último lugar de los peores pagos del país, el sueldo del docente misionera está congelado desde octubre”.

Asimismo agregó que “están pagando retazos de la deuda y los incrementos que anunciaron tanto en febrero como en abril fueron totalmente definidos por la patronal sin decisión de los trabajadores y sindicatos que no firmamos ningún acuerdo. El básico que tenemos ahora no cubre ni siquiera la canasta alimentaria para los trabajadores que son docentes sobre todo el nivel primario, los maestros de grado están en la indigencia y para poder sostener una canasta el básico debe ser mínimamente de 130 mil pesos. Hoy muy por debajo de eso, llegamos a 77 mil pesos que no llega ni siquiera a cubrir los servicios, los docentes o comen o pagan los servicios que aumentaron un 300%, mientras el sueldo quedó congelado”.