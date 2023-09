Paul Pogba dio positivo en un control antidoping en Italia

martes 12 de septiembre de 2023 | 12:15hs.

El volante francés Paul Pogba dio positivo en un control antidoping de la liga italiana de fútbol, en el partido correspondiente entre Juventus y Udinese del pasado 20 de agosto, y ya recibió una suspensión preventiva.

"Juventus FC anuncia que el futbolista Paul Labile Pogba recibió hoy (por este lunes) la orden de suspensión cautelar del Tribunal Nacional Antidopaje tras el resultado adverso de los análisis realizados el 20 de agosto de 2023", afirmó el club de Turín en su página oficial.

En tanto, el Tribunal Antidopaje señaló que halló "metabolitos de testosterona de origen no endógeno" en el análisis.

Pogba, de 30 años, fue convocado en el equipo de Turín para ese partido, pero no sumó minutos. El mediocampista francés afrontaría una suspensión de hasta cuatro años a no ser que se demuestre que no tenía intenciones de doparse.

El exvolante del seleccionado francés jugó ante Bologna y Empoli por la Serie A, luego de recuperarse de una lesión prolongada, que lo dejó afuera del Mundial de Qatar 2022, y de algunos problemas familiares.