Buenos Aires, descubrir la gran metrópolis en clave infantil

domingo 10 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

La vibrante metrópolis a orillas del Río de la Plata, no sólo se destaca por su arquitectura imponente, su rica cultura y su deliciosa gastronomía, también es un lugar donde la diversión en familia puede cobrar vida de maneras asombrosas.

En esta pequeñísima guía, seguramente queden atracciones fuera por falta de espacio en estas líneas, pero con la invitación abierta a seguir descubriendo opciones turísticas diseñadas especialmente para familias con niños. Desde parques llenos de color y vida hasta museos que despiertan la curiosidad.

El Paseo de la Historieta, un recorrido que abraza varias generaciones.

Selfis obligadas

El Obelisco, Puerto Madero, Plaza de Mayo, el Cabildo y el Barrio Chino son las tradicionales postales viajeras de quienes visitan Buenos Aires.

La travesía arranca en pleno corazón de la ciudad, en uno de los íconos más reconocibles de Buenos Aires. El Obelisco con su majestuosa estructura de 67 metros de altura que se erige como un monumento a la historia argentina y un símbolo de la ciudad. Convertido en un punto de encuentro y un lugar de referencia para los visitantes.

Plaza de Mayo rodeada de emblemáticos edificios de Buenos Aires, como la Casa Rosada.

Desde allí, y a pocas cuadras, se puede conocer el Teatro Colón y empaparse de sus más de 100 años de historia al servicio de la cultura. Si se opta por viajar en vacaciones de julio, por ejemplo, brindan espectáculos destinados a las infancias.

Siguiendo como centro el Obelisco, pero de cara al río a pocas cuadras se llega a Plaza de Mayo punto de referencia histórico y político con algunos de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires, como la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral Metropolitana.

El Barrio Chino en Belgrano conjuga gastronomía, colorido y cultura.

Un punto y aparte merece el cambio de guardia de los Granaderos en la tumba del General San Martín. Los chicos se emocionan, preguntan, los esperan, surgen charlas de aquello que estudian en la escuela. Es que cada mañana puede verse a un grupo de siete granaderos marchar desde la casa de gobierno a la catedral, donde dos de ellos quedan montando guardia a la entrada del mausoleo. Cada dos horas regresan los otros cinco y se efectúa el cambio de guardia, hasta el final del día en que los siete regresan a la Casa Rosada.

A la salida y a pocos pasos se encuentra el Centro Cultural Kirchner con un área especialmente dedicada a las infancias. Es la perfecta antesala para llegar luego a Puerto Madero que contrasta con la arquitectura clásica del centro de la ciudad.

Prohibido no tocar, que permite recorrer los fenómenos de la ciencia.

Aquí, para darle un respiro a los pies de los niños y obtener una perspectiva diferente de la ciudad, se puede realizar un viaje en catamarán y ver desde el Río de la Plata la Reserva Ecológica, los rascacielos y la actividad portuaria.

El día puede cerrar con una meriencena en la zona de Belgrano, más precisamente en el Barrio Chino. Un rincón sorprendente que en sus pocas cuadras transportará a grandes y chicos al corazón de Asia.

Las calles, obviamente, están decoradas con farolitos y esculturas orientales, pero la estrella del recorrido es su atrapante gastronomía. Dumplings (masas rellenas hervidas), dim sum (pequeños bocados de dumplings), rollitos primavera, arroces, fideos; y una gran variedad de tés, desde verde hasta el de jazmín.

Naturaleza y aire libre

El segundo día puede comenzar con el curioso y divertido Paseo de la Historieta, en los barrios de Monserrat, San Telmo y Puerto Madero.

Allí se encuentran las esculturas de los principales protagonistas de las historietas argentinas: Patoruzú, Mafalda, Clemente, Super Hijitus, Larguirucho y muchos otros.

El Jardín Japonés es un pulmón verde que invita a la paz.

Uno de los paseos obligados al recorrer Buenos Aires con niños es Planetario Galileo Galilei. Permitirá a grandes y chicos recorrer su cúpula interna y disfrutar en sus butacas móviles 4D de espectáculos de proyección de estrellas y un tecnológico sistema de video full dome.

Cerca de allí y como modo de cierre de la jornada se puede merendar en el Jardín Japonés, uno de los mayores de su tipo fuera del país nipón.

Posee árboles y arbustos de floración estacional como los cerezos en flor y el ginkgo biloba, estanque koi, un restaurante y casa de té, el centro cultural y la tienda de regalos con artesanía tradicional japonesa.

Qué hacer si llueve

Si el tiempo no acompaña, la lista de actividades no se agota. En el Centro Cultural Recoleta, encontrarás el Museo Participativo de Ciencias “Prohibido no tocar”, que permite explorar los fenómenos científicos experimentando, tocando y observando, además de exhibiciones interactivas sumamente interesantes.

El Museo de los Niños en el Shopping del Abasto está dedicado a niños de hasta 12 años y recrea una ciudad en miniatura donde los niños pueden jugar y aprender en diferentes sectores como el supermercado, el banco, la escuela, el puerto, el colectivo, la fábrica y el restaurante.

En el Centro Cultural de la Ciencia se realizan diversas actividades culturales, recreativas y educativas que buscan difundir e inculcar la actividad científica argentina.

El C3 tiene un enfoque especial hacia los niños y ofrece diversas actividades y experiencias interactivas que invitan a los niños a participar en experiencias relacionadas con el conocimiento científico.



Temaikén, un bioparque que abre las puertas al mundo

Los visitantes pueden sumergirse en las profundidades del océano.

Enclavado en el pintoresco municipio de Escobar, Temaikén se alza como uno de los parques de 0vida salvaje más modernos.

Este santuario de la biodiversidad se divide en múltiples secciones, cada una ofreciendo una ventana única desde el misterioso reino de los murciélagos hasta majestuosos tigres de Bengala, elegantes antílopes hasta simpáticas suricatas o lemures.

El acuario es una de los más aclamados espacios, los visitantes pueden sumergirse en las profundidades del océano y explorar los ríos de la Mesopotamia a través de una impresionante colección de especies acuáticas.

Se puede conocer sobre el trabajo que se realiza en el Hospital Veterinario del parque y adquirir conocimientos sobre diversas especies silvestres. Los guías enfatizan la misión de fomentar el aprendizaje, la sensibilización y la toma de conciencia sobre el papel fundamental que desempeña el ser humano en la preservación de la naturaleza y el entorno.