Los Pumas vs. Inglaterra, por el Mundial de Rugby

Los Pumas se miden este sábado desde las 16 con Inglaterra, por la primera jornada del grupo del Mundial de Rugby Francia 2023. En el Estadio Stade Vélodrome, Marsella, el seleccionado argentino de rugby buscará comenzar de la mejor manera ante La Rosa.



Tras superar 62-3 a España, en un amistoso que se celebró el 26 de agosto en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid, los dirigidos por Michael Cheika arriban entonados al debut mundialista.

Cómo llegan Los Pumas e Inglaterra al Mundial de Rugby

Los Pumas vienen de triunfar sobre España, como se mencionó anteriormente. Tendrán las bajas de Santiago Grondona y Nahuel Tetaz Chaparro, quienes fueron suplantados por Joaquín Oviedo y Mayco Vivas. Se concentraron dos semanas en Portugal y allí Cheika probó distintas variantes para el estreno mundialista. Desde el viernes pasado, el plantel está instalado en villa La Baule-Escoublac, sobre la costa oeste de Francia, a 450 kilómetros de París.



Los británicos, por su parte, llegan de caer con Fiji (30-22) en el estadio Twickenham y sumar su sexta derrota en esta temporada, bajo la conducción del entrenador Steve Borthwick. A su vez, no podrá contar en las dos primeras fechas con su capitán Owen Farrell y el tercera línea Billy Vunipola, ambos suspendidos por la World Rugby.

A qué hora juegan Los Pumas vs. Inglaterra, país por país

Argentina: 16 horas

Brasil: 16 horas

Uruguay: 16 horas

Paraguay: 15 horas

Chile: 15 horas

Bolivia: 15 horas

Venezuela: 15 horas

Ecuador: 14 horas

Perú: 14 horas

Colombia: 14 horas

México: 13 horas

Los Pumas vs. Inglaterra, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

El encuentro se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN:

Canales 103 de Flow

Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DSports

Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Star+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN a través de Telecentro Play, D Go y Flow.

Los datos del partido entre Argentina e Inglaterra

Fecha: Sábado 9 de septiembre

Horario: 16

TV: ESPN y Star+

Estadio: Stade Vélodrome

La formación de Los Pumas vs. Inglaterra, por el Mundial de Rugby 2023

Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocoabres y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Juan Martin González, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Thomas Gallo.

La alineación de Inglaterra vs. Los Pumas, por el Mundial de Rugby 2023

Freddie Steward; Jonny May, Joe Marchant, Manu Tuilagi y Elliot Daly; George Ford y Alex Mitchell; Ben Earl, Tom Curry y Courtney Lawes; Ollie Chessum y Maro Itoje; Dan Cole, Jamie George y Ellis Genge.

Historial de Los Pumas e Inglaterra

Jugaron 25 partidos

Inglaterra ganó 19

Los Pumas ganaron 5

Igualaron en 1 ocasión

Cómo sigue el camino de Los Pumas en el Mundial de Rugby

Argentina vs. Samoa - Mundial de Rugby - Stade Geoffroy Guichard (Saint-Étienne) - Día y hora: 22 de septiembre, desde las 12.45

Argentina vs. Chile - Mundial de Rugby - Stade de la Beaujoire (Nantes) - Día y hora: 30 de septiembre, desde las 10

Argentina vs. Japón - Mundial de Rugby - Stade de la Beaujoire (Nantes) - Día y hora: 8 de octubre, desde las 8