Previaje 5: hoy es el último día para hacer las reservas y acceder a la devolución de hasta 100.000 pesos

jueves 07 de septiembre de 2023 | 10:15hs.

La quinta edición de Previaje está llegando a su fin, pero aún queda tiempo y margen para hacer reservas con reintegro y cargar las facturas correspondientes. Según informaron desde el Ministerio de Turismo de la Nación, ya se realizaron gastos por un monto equivalente a $16.500 millones, que implicarán la devolución de más de $8.250 millones por parte del Gobierno.

Ese valor corresponde a un “corte” que hizo Turismo en horas del mediodía del miércoles, pero según la web de Previaje, ya se utilizó el 53% del presupuesto total destinado al programa ($17.000 millones), por lo que el valor cargado sería aún mayor y superaría los $9.000 millones.

En total, ya subieron sus recibos 301.560 personas, de los cuales 90.145 eran beneficiarios del PAMI. Este último grupo tendrá reintegros de hasta el 70% y ambos tendrán un tope de $100 mil.

Además, se han visto involucrados 10.012 prestadores entre las reservas de hoteles, transporte y excursiones, entre otros servicios.

Los destinos más elegidos

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Turismo, el destino más elegido para viajar entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre es Bariloche. El 6,5% de las reservas realizadas para esa fecha a través de Previaje son viajar a esa ciudad.

En el segundo lugar del top ten, con el mismo porcentaje de participación (6,5%), pero algunas reservas menos, aparece Puerto Iguazú, seguido por Salta (4,9%), Mar del Plata (4,1%) y Mendoza (3,8%).

Completaron el top ten las ciudades de Ushuaia (3,7% de participación), Puerto Madryn (3,7%), El Calafate (3,5%), Carlos Paz (2,7%) y Merlo (2,7%).

En lo que respecta a los servicios contratados, el 54,17% de los tickets cargados en el sistema corresponden a reservas realizadas a través de agencias de viaje, el 30,66% es por servicios de alojamiento y el 11,49% por transporte aéreo. El 2,42% restante corresponde a pasajes de colectivos de larga distancia.

Cómo usar el Previaje

Hasta este jueves 7 de septiembre se podrán hacer las compras de Previaje y hasta el viernes se podrán cargar facturas en la web del programa. Si no se suben los recibos en el tiempo correspondiente, los turistas no podrán acceder a los beneficios.

Como en las ediciones anteriores, el Gobierno hará reintegros de hasta 50% para público general y de hasta 70% para afiliados al PAMI, pero esta vez un con límite de $100.000 por persona mayor de 18 años.

Los reintegros serán depositados en una tarjeta precargada y el dinero podrá ser utilizado para realizar más compras en el sector turístico argentino hasta el 31 de octubre de este año.

Las compras que generan crédito son las de todos los servicios turísticos comercializados por prestadores inscriptos. Esto incluye agencias de viaje, alojamiento, vuelos y ómnibus de larga distancia, siempre hasta el tope establecido de 100.000 pesos.

A su vez, se debe tener en cuenta que el monto mínimo por comprobante que se acepta en el programa es de $1.000 (montos inferiores no serán contabilizados) y el monto mínimo acumulado es de $10.000. Por tanto, sí solo se cargan dos pasajes de $4.000, los turistas no recibirán reintegros, porque no alcanzarán el mínimo acumulado establecido.

El procedimiento consiste en que una vez realizada la precompra, la persona debe registrarse con su usuario y contraseña de Mi Argentina Nivel 3, completar el formulario y cargar los comprobantes, que deben estar emitidos a su nombre, constando también tipo y número de documento.

El beneficio aprobado se acreditará en una Tarjeta Precargada emitida por el Banco de la Nación Argentina y en la Billetera Electrónica BNA+ desde la fecha de inicio del viaje. Las tarjetas llegarán a domicilio de los beneficiarios y el dinero reintegrado estará disponible desde el primer día del viaje.