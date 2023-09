Sabores misioneros en clave gourmet

domingo 03 de septiembre de 2023 | 1:30hs.

Misiones es conocida internacionalmente por sus atractivos turísticos. Las Cataratas del Iguazú como maravilla mundial, los saltos del Moconá y cada rinconcito de verde selva representan el marco ideal para que el destino sea uno de los más elegidos en vacaciones de verano, invierno y también en las escapadas de fin de semana largo.

Sin embargo, hay una nueva arista que comenzó hace tiempo a pisar fuerte y se abre paso en el país y el mundo, llevando a Misiones a ser protagonista a nivel internacional. Se trata de la gastronomía. La cocina misionera gourmet no sólo logra conquistar a los más finos paladares, sino que transmite historia y cultura a turistas que llegan desde distintas partes del planeta.

Los sabores locales, los productos regionales, los frutos de la tierra colorada, son los condimentos ideales para las creaciones de mano de chefs reconocidos y restaurantes del más alto nivel culinario.

En las distintas localidades de la provincia, la calidad es una premisa y el objetivo principal a la hora de servir un plato. Mientras que el marco de naturaleza se vuelve la guarnición ideal.

En este sentido, la yerba mate se convirtió en uno de los ingredientes más utilizados con una variabilidad incontable de transformaciones. De ser el compañero ideal de estudio y trabajo pasó a ser la estrella de platos elaborados en las cocinas de hoteles o restaurantes. Postres y tragos, como el mojito de yerba mate, son solamente algunas de las presentaciones que el oro verde misionero ha adquirido en el último tiempo.

Empero, no es el único sabor local que rompe esquemas en la cocina. Frutas como la guayaba o el maracuyá, que fueron muchas veces poco valoradas por los lugareños, de repente adquieren fama mundial en boca de los más importantes visitantes.

De esta manera, se va formando una cadena de valor que arranca desde la tierra, la chacra, la producción, la feria franca y termina en mesas de comensales misioneros, de otras provincias o países que degustan con placer y delicia.

Pero es menester señalar uno de los condimentos esenciales en esto y son las manos mágicas de quienes transforman la materia prima en arte, de los creadores y chefs que transgreden los límites de lo típico y buscan ir más allá, dejando la impronta misionera en cada pequeño detalle.

La experiencia misionera

La gastronomía gourmet no se trata solamente de lo que se presenta en un plato, sino de la experiencia que envuelve todo el momento. La ambientación, la calidad de los productos, la presentación final, todo es menester para disfrutar.

Uno de los lugares que impulsa esta premisa es Del Monte, un restaurante ubicado en Oberá que no sólo busca conquistar a sus comensales con platos increíbles, sino que además los invita a una experiencia única en un espacio totalmente ambientado. La combinación de la alta cocina internacional y lo mejor de la tierra colorada se hacen eco en el lugar, que marca la diferencia en la zona centro.

Es que Misiones no sólo es pura naturaleza, también tiene el particular atractivo de la cocina de la tierra colorada. Desde el Ministerio de Turismo provincial se administran tres parques: el Temático de la Cruz, Salto Encantado y Moconá. Son lugares con sello propio y muy ligados a la tradición con sabor particular.

En sus respectivos restaurantes hay una línea horizontal que va uniendo la oferta de menús desde una visión que respeta la identidad, la nobleza de los ingredientes y la curiosidad siempre latente de la innovación. Al momento de elaborar las cartas de estación, se prioriza la utilización de ingredientes de productores cercanos, agroecológicos principalmente.

En este sentido, la mano del chef es más que importante para que el plato final sea degustado con excelentes críticas. Sobre ello, sabe bastante Juan Pablo Koch, un profesional que con su creatividad y conocimientos, logra presentar platos únicos, con el toque característico de lo regional.

Lo mismo ocurre con Hernán Díaz y Matías Cardozo que lideran el equipo de cocineros del grupo HCI. Cada sabor único e inigualable que define a la tierra colorada, que tiene "ese no sé qué" y produce el deleite en el paladar con una explosión de sabores, está representado en sus creaciones. Sus platos sorprenden incluso a distinguidos chefs de otras provincias, que buscan conocer los secretos de la cocina misionera gourmet.

Y aunque la cocina misionera también es profeta en su tierra, lo es aún más con quienes la visitan. De ese análisis se encarga la sommelier de yerba mate Andrea Venturini, quien asegura que se registra un crecimiento de consumo de bebidas y comidas en base al oro verde que desde su mirada tienen un desarrollo más acelerado en otros países.

La combinación de sabores, el fruto de la producción, la cadena de valor local y el resultado final presentado en un plato de alto nivel, representan un orgullo para la provincia hoy. El turismo internacional y la mirada local son parte de este desarrollo, que lleva a Misiones a los más importantes estándares de calidad. La gastronomía gourmet misionera se alza así como otra maravilla mundial, protagonista de un destino que enaltece lo mejor de la tierra colorada.

