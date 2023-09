Vélez se aprovechó de un desprolijo River y le ganó cómodo 2 a 0 en Liniers

sábado 02 de septiembre de 2023 | 23:22hs.

River perdió 2 a 0 ante Vélez en su visita al estadio José Amalfitani, en el partido válido por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Claudio Aquino y Santiago Castro fueron los que anotaron para el Fortín.

El conjunto de Sebastián Méndez logró maniatar desde el inicio al de Martín Demichelis, esta vez, llegando con claridad a los últimos metros. Juan Ignacio Méndez fue el primero en poner en apuros a Franco Armani, hasta que a los 22 minutos consiguió la apertura del marcador cuando su refuerzo, Claudio Aquino, recibió un cambio de frente desde su campo de Lautaro Giannetti y sacó un disparo que se desvió y dejó sin chances al arquero.

El Millonario no encontró respuestas en lo que siguió, con un medio estéril que no generaba juego para inquietar arriba. El juego desprolijo pese a sus figuras no le dio resultados.

En el inicio del complemento volvió a la carga el Fortín y Armani evitó el segundo ante Aquino de tiro libre y Braian Romero desde afuera, pero no pudo repetir a los 15 cuando Santiago Castro se acomodó hacia la medialuna y lo batió con un tiro bajo a su izquierda que festejó colgado del alambrado de cara a la gente y bajo la lluvia.

Con Salomón Rondón, Nacho Fernández y Esequiel Barco en cancha desde poco antes, llegaría entonces lo mejor de la visita, pero allí se erigió como figura el Chila Gómez para taparle el descuento a Barco y Santiago Simón.

Pero después el juego millonario volvió a desdibujarse y el anfitrión dejó todo para aferrarse a la ventaja. Premio merecido para el Fortín, que tomó aire en un momento delicado y terminó de fiesta y firme en su ilusión de salvación.