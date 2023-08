Agustín Gómez sobre el bono de 60 mil: “es para ayudar a paliar la situación de los trabajadores”

miércoles 30 de agosto de 2023 | 14:20hs.

Entre una serie de medidas para paliar la situación económica que atraviesa el país, el Gobierno Nacional lanzó un bono de 60 mil pesos a pagarse en dos veces para los empleados del sector privado. Desde el Centro de Empleados de Comercio de Posadas, vieron como positivo el beneficio que abarcaría a todo el sector.

En ese sentido, desde Centro de Empleados de Comercio indicaron que es una ayuda para el bolsillo de los empleados.

“Este anuncio de este bono de 60 mil pesos es una adicional, un monto muy importante y pensando en los trabajadores. Como todos sabemos, el problema es inflacionario que estamos teniendo está golpeando y mucho el bolsillo del trabajador. No olvidemos que después de las PASO el gobierno devaluó alrededor de un 20% y eso ha hecho que se disparen todos los precios, tanto de la canasta básica como de los diferentes servicios. Eso a su vez hizo que las paritarias que se habían acordado antes de las PASO se devalúen nuevamente”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Agustín Gómez, secretario del Centro de Empleados de Comercio de Posadas.

“Este decreto que emite el ministro de Economía Sergio Massa es justamente para ayudar a paliar la situación de los trabajadores. El empresario que pague este bono va a tener descuentos, por ejemplo en cargas patronales, o sea, al pagar el bono una micro Pyme, por ejemplo va a poder tener descuento, hace la gestión y va a poder tener un descuento del 100% y una Pyme de un 50% o sea que también esa empresa no perdería el pago de estos bonos y hay que pensar en el trabajador asalariado que esta siendo muy golpeado en su bolsillo, en su economía del día a día”, explicó Gómez.

En tanto que sobre la adhesión del sector comercial a lo decretado en Misiones, el secretario manifestó que si bien hubo consultas, las empresas van a pagar el bono de 60 mil pesos en dos pagos.

“El empresariado en general entiende que tiene que pagar, que es un decreto. Además también ayuda al consumo, porque estos bonos y estos pagos son justamente para el consumo, para gastar, así que de alguna manera de circular en los comercios y en todo lo que respecta a consumo”, dijo.

Asimismo en cuanto a empresas que no llegasen a abonar lo decretado por el gobierno nacional, Gómez explicó, “estamos recibiendo consultas de todo tipo, tanto de Posadas como del interior de la provincia. La idea en principio no es denunciar a la empresa que no quiera pagar, la idea es charlar con esa empresa y llegar en acuerdo para que lo hagan. Estamos también atentos a esto, estamos pidiéndole a los trabajadores que nos informen de cómo se van desarrollando las cosas”.

En tanto que cerró diciendo “hasta ahora no tuvimos muchos inconvenientes respecto a esto, en definitiva el sector empresarial al menos con los que nos comunicamos entiende que debe pagar, pero en principio como le decía a la hora de tener algún inconveniente no vamos a salir a denunciar, queremos dialogar con el sector empresarial y hacerle ver que es un estímulo económico muy importante que el trabajador está necesitando estos en estos tiempos de incertidumbre económica que estamos teniendo”, cerró.