Desde hoy Posadas, Garupá y Candelaria pagan más caro el boleto

miércoles 30 de agosto de 2023 | 8:45hs.

A principios de este mes se informó que las empresas de transporte urbano de la ciudad de Posadas, Garupá y Candelaria iban a aplicar el segundo cuadro tarifario del mes dispuesto a mediados de año. Sin embargo, esto no sucedió por demoras administrativas en Candelaria y la falta de publicación en el Boletín Oficial de la provincia del decreto reglamentario. Así, a excepción de Bencivenga, las demás compañías como Don Casimiro, Nuestra Señora del Rosario y Tipoka seguían cobrando hasta ayer 70 pesos con Sube por viaje y 100 pesos en efectivo en la capital misionera.

Sin embargo, ayer con la publicación de la Resolución de la Comisión Ejecutiva Coordinadora del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano Nº 004/2023 se estableció la readecuación tarifaria del boleto que se aplicará desde los primeros minutos de hoy, informó Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta), entidad que nuclea a varias empresas de transporte.

A partir de hoy un viaje dentro de Posadas con Sube o QR del celular valdrá 90 pesos y en efectivo 120 pesos. El valor del pasaje entre Garupá y Posadas con Sube o el QR será de 117 pesos y en efectivo costará 160 pesos. El viaje que une Candelaria con Posadas pasará a costar con Sube o QR 136,80 pesos y en efectivo 190 pesos.

También se informó el costo de los viajes dentro de cada municipio. Por ejemplo, un viaje dentro del ejido urbano de Garupá y Candelaria valdrá 96,75 pesos con QR o la tarjeta Sube y en efectivo 130 pesos.

A su vez, ya se resolvieron otras subas escalonadas para los meses siguientes. A partir de septiembre -en fecha a definir- el costo para movilizarse en el transporte público dentro de Posadas será de $110 con el plástico o QR y $150 en efectivo. En tanto para noviembre -también en fecha a definir- se concretará el cuarto incremento de pasaje de colectivos, en ese momento llegará a $130 con Sube o celular y $170 con efectivo.

Para diciembre el costo de pasaje alcanzará $150 con Sube o QR y $200 sin el plástico.

Nueva modalidad de pago

Los límites en la recarga de la tarjeta Sube y la no renovación del plástico en caso de pérdida son algunas de las principales quejas de los usuarios.

En ese marco, se recordó que desde julio -ante la falta de plástico para las tarjetas- rige la modalidad de pago con QR estático que pueden pedirlo personas con discapacidad, menores de 12 años y adultos mayores que no posean celular ni tarjeta Sube.

El denominado QR estático es una tarjeta de colores que varía según el beneficio y tiene impreso un código que podrá ser utilizado en las máquinas con las que cuentan los colectivos para pagar el boleto con el teléfono.

Según se explicó, para solicitar el QR estático los usuarios deberán bajar en el celular la aplicación ‘Servicios Urbanos S.A.’ disponible en el Playstore, registrarse y en caso de ser un menor asociar al chico a la cuenta del tutor.

Luego el interesado deberá presentar en las oficinas de Servicios Urbanos -en el shopping o en las terminales de transferencia de Quaranta o la Unam- la documentación referente a cada beneficio para poder validarla.

Entre los papeles a llevar por los usuarios están DNI y fotocopia, las personas con discapacidad además deberán llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) original y fotocopia y los menores de 12 años también tendrán que añadir el formulario del Boleto Educativo Gratuito (BEG) con la firma de la escuela y la Policía.

Tras eso, a las 24 horas los usuarios deberán acercarse a las oficinas de Movilidad Urbana en la planta baja de la Municipalidad de Posadas para retirar la tarjeta con QR estático.

Polémica prohibición en Puerto Piray

El municipio de Puerto Piray prohibió el ingreso a la zona urbana de la línea interurbana de la empresa Kruse, que conecta a la localidad del Alto Paraná con Eldorado y Montecarlo. En ese marco, vecinos, estudiantes y trabajadores iniciaron un acampe frente al edificio municipal de Piray en reclamo tras la prohibición. Ayer el Ejecutivo recibió a cuatro representantes de los usuarios y tras varias horas de reunión no se consiguió la autorización para que la prestataria pueda entrar a la zona urbano. "La terminal del acceso a Piray no se usa, los colectivos no entran y no sabemos la razón. El único Kruse que viene de Montecarlo y Eldorado hace el recorrido urbano llevando a los chicos a la escuela y desde ayer no les permiten entrar, entonces deja a la gente en la ruta", contó indignada Florencia Sena, una de las usuarias. Además remarcó: “Los afectados son docentes que vienen de Montecarlo y Eldorado, estudiantes que tienen que caminar varios kilómetros en la ruta para tomar el Kruse y trabajadores. Estamos indignados porque no hay empatía del municipio”. Los usuarios presentaron una nota en la que solicitan de manera urgente que la empresa vuelva a operar en su recorrido habitual y exigen la restauración del servicio normal los fines de semana.

En cifras

$90

El valor de cada viaje con Sube o QR será de 90 pesos desde hoy y se elevará a 120 para quienes opten por pagar con dinero en efectivo.