Una tumba, intriga y desazón familiar

martes 29 de agosto de 2023 | 5:30hs.

A cinco días de la desaparición del excombatiente Juan Alberto Giménez, de 62 años, la hipótesis más fuerte de la familia continúa siendo que el hombre se encuentra dentro de una tumba del cementerio de Candelaria.

En el predio se habría hallado la camioneta del hombre, que en la mañana del pasado jueves salió a caminar, siendo ese momento la última vez que fue visto.

Los familiares solicitaron a la Justicia abrir una tumba, en la cual fue sepultado Ariel Aguirre (22)-el joven fallecido en Corrientes-, el mismo día de la desaparición de Giménez.

En las últimas horas efectivos de la Policía de Misiones se hallaban custodiando la sepultura, a la espera de la orden del Juzgado de Instrucción Siete, interviniente en la causa, que determinará si se procede a la inspección o no.

Sospechas

Según fuentes consultadas, las sospechas de la familia del hombre desaparecido se apoyan en algunas probables pistas que pudieron observar dentro del predio del cementerio.

Los familiares mencionaron que en el lugar hay “tierra removida, huellas de zapatillas (similares a la del desaparecido) y moscas”. Todos estos elementos se encuentran en una tumba recién hecha, pero que tiene una cruz con fecha del 8 de agosto del 2022.

Agente de la Unidad Regional X se encontraba resguardando el lugar.

Héctor A. (45), el encargado del lugar, explicó que días atrás fue quien sepultó al joven de 22, además de colocar la cruz para “marcar la tumba”. Sin embargo, esto no detuvo las sospechas de la familia sobre la posibilidad de que Giménez se encontrara bajo tierra en esa parcela.

Ante esta situación, efectivos de la policía resguardan el lugar a la espera de una orden judicial para saber los pasos a seguir. Además se espera que personal de División Policía Científica UR-X, llegue al lugar a los fines de tomas fotográficas (tumba, cruz y huella).

En contraste, Cayetana Castillo, madre de Kevin Aguirre, quien falleció en Corrientes al ser arrollado por un vehículo el martes pasado, manifestó a este matutino su absoluta disconformidad sobre la postura de la familia de Juan Giménez.

“No entiendo cómo es que sin pruebas digan eso. Sólo por la huella de una pisada que estoy segura es del padre de Kevin, quien del dolor que sentía por la muerte de nuestro hijo quería tirarse sobre la sepultura”, manifestó Castillo.

“Me duele contar eso porque forma parte de un dolor familiar y ahora esto. No puedo creer, no sé porque no son positivos y piensan que el señor está vivo en algún lugar”, indicó, añadiendo que “encima estamos muy mal que todavía siquiera sabemos quién atropelló y quitó la vida de mi hijo y ahora a menos de una semana pasa esto”.

Última vez visto

Como informó este medio, el veterano de la Guerra de Malvinas salió durante la mañana del jueves de su domicilio, ubicado en el barrio Santa Cecilia de la localidad citada.

De acuerdo a los datos aportados por la pareja de Giménez, aquella mañana él se retiró de la vivienda al mando de su Renault Duster, ya que habitualmente solía ir hasta un punto con el automóvil y luego comenzaba su recorrido a pie.

“Él me había dicho que prepare mi tarta de verduras y que él comería fiambre, que para el mediodía volvía”, indicó Rosa Villalonga, la esposa del hombre.

Sin embargo, pasaban las horas y el no saber nada de él despertó la preocupación de la mujer, quien mencionó que “se fue como cada mañana, pasó el tiempo y nada de él”, agregando que a las 17 del jueves realizaron la denuncia en la comisaría local.

En ese contexto, los efectivos policiales comenzaron con la búsqueda y a través de investigaciones, lograron verificar imágenes de cámaras de seguridad de la avenida Roque Sáenz Peña de la antigua Capital, a instancias de las cuales se pudo reconstruir que tal como marcó la denunciante, ese día Gimenéz condujo en dirección al cementerio de Candelaria.

Ante esto, familiares mencionaron que en horas de la siesta del último sábado, encontraron la camioneta abandonada, sin signos de violencia o de la presencia de terceros. Pero sin ningún rastro del desaparecido.

Ante esta situación, efectivos de distintas dependencias policiales realizaron una gran cantidad de rastrillajes en diversos puntos de la costa del río Paraná, siendo hasta el momento un caso de incertidumbre, ya que no habían podido dar con alguna señal de Juan Alberto Giménez.