“La fiesta es un homenaje permanente a la llegada, vida y obra de inmigrantes”

domingo 27 de agosto de 2023 | 13:00hs.

Profesora nacional de educación física, la vida de Rocío está muy relacionada al deporte y se toma con humor que constantemente le digan: 'segundo Francia'. “El deporte también es muy importante en Francia. Ahora, prontamente se va a hacer el Mundial de Rugby. Me dicen: ‘segundo Francia todo el tiempo y es un poco cómico, porque sobre todo soy argentina”, comenzó diciendo la joven en una entretenida charla. Con ascendencia por parte de su abuelo paterno, su familia siempre estuvo ligada a la colectividad francesa y a la Fiesta Nacional del Inmigrante.



Con una cultura rica y una historia más que famosa por sus revoluciones, sus valores y más, Rocío destacó que Francia está muy relacionada con el arte, el ballet, el cine, la gastronomía exótica y de nivel. “Francia es uno de los países más antiguos dentro de lo que es la historia moderna y esa historia se ve reflejada en la colectividad”, sostuvo al detallar que como la idea es “vivir un poco de Francia acá en nuestra tierra”, también se busca modernizar y reflejar la cultura actual de dicha nación.



Como novedad, entre todos los aspectos que deslizó sobre su cultura, adelantó que este año el ballet Bleu, Blanc, Rouge presentará El cuento de la lavanda, una danza que representa a toda la región campesina de Provenza. Emocionada por el rol que le toca hoy, entendió que la fiesta “es un homenaje permanente a la llegada, la vida y la obra de los inmigrantes que vinieron sin saber a qué se enfrentaban, sólo con la esperanza de vivir mejor”.



“Para mí, personalmente, la fiesta es amor. Es la unión de los inmigrantes que quizás no se entendían con palabras, pero sí pudieron ayudar a construir Misiones”, sumó. Haber vivido desde tan adentro esta particular fiesta de las raíces no sólo marcó a Rocío sino que, según ella misma alegó, la hizo conocer a todas las colectividades, su funcionamiento y en especial a las personas que las componen. “Año a año el amor que yo siento personalmente por la fiesta va creciendo. Mis mejores amigos los conocí en la fiesta, mi familia trabaja siempre en la fiesta, es un amor compartido”, postuló.



“Parece una frase trillada pero septiembre es el momento que nosotros más esperamos en el año y siendo representante es más emocionante aún, buscar llevar en alto la bandera de mi bisabuelo y de todos los inmigrantes franceses que vinieron”, cerró quien encuentra momentos para esta pasión entre las clases que da en escuelas, instituto de gimnasia artística y hasta los entrenamientos particulares a los que se dedica profesionalmente.