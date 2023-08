Productores trabajan en alternativas para una mejor pastura durante el invierno

sábado 26 de agosto de 2023 | 5:00hs.

En el marco de los 30 años del programa Cambio Rural, que llevan adelante el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se llevó adelante una jornada de capacitación ganadera para productores del sector de Misiones. El objetivo fue brindar herramientas para que los agricultores tengan alimento para el ganado durante el invierno. Destacaron la implementación de plantaciones de caña de azúcar, maíz y avena como alimento proteico para las vacas en la época invernal. En el medio, productores manifestaron la situación actual de incertidumbre por los costos de la carne y sobre darle el valor que corresponde a la calidad de la carne de la zona.



“Sabemos que por tener un clima húmedo y cálido, el mayor momento de pastura es en verano. Buscamos durante el invierno -por más que en Misiones no sea intenso- su crecimiento para que los animales puedan alimentarse. El fin es brindarles un alimento proteico con el cultivo de trigo o avena como en otros puntos del país”, explicó el coordinador de la jornada, Oscar Burtnik, a El Territorio.



Por su parte, Emiliano Maidana, quien es ingeniero agrónomo del Inta, investigador en el sector ganadería y realiza un doctorado en pastizales, destacó la importancia de “maximizar la producción de carne por hectárea y el aprovechamiento pastoril”. Además, remarcó el interés de los productores misioneros en adquirir herramientas y recursos para un mejor desarrollo del ganado.



En la capacitación hubo más de 600 productores que mostraron su interés por adquirir nuevas herramientas para producir.



Jornada

En el principio de la actividad que se realizó de 8 a 12 en la Estación Experimental del Inta Cerro Azul ayer, hicieron la apertura el director regional del Inta, Víctor Fabio Wyss, y el responsable del programa Cambio Rural del NEA, Sergio Ondo Missi.



En ese marco, participaron productores de distintas localidades de la tierra colorada pertenecientes al programa Cambio Rural, un programa que brinda asesoramiento técnico y es financiado por la Subsecretaría de Nación. Participaron 70 grupos que nuclean a 650 productores. También participaron agricultores particulares y estudiantes de Ciencias Agrarias de la Universidad del Alto Uruguay.



En diálogo con este medio, Maidana relató que la jornada del proyecto ganadero busca enseñar alternativas de alimentación invernal y potenciar el desarrollo del animal en cuanto al kilaje y su calidad de vida.



“El sector ganadero es una pata importante en la productividad de la provincia por lo que brindar herramientas para mejorar el desarrollo productivo del animal es sumamente relevante”.



Por su parte, Ondo Missi, médico veterinario y coordinador territorial del NEA de Cambio Rural, señaló que en esta oportunidad el Inta Cerro Azul abrió sus puertas para mostrar la tecnología que se puede implementar en la ganadería a fin de avanzar en el desarrollo del territorio.



“En mi función como coordinador formo parte del programa Cambio Rural para el NEA en el que hay 70 grupos de productores -en su mayoría de yerba mate- pero otra gran parte es del sector ganadero. La intención del programa es realizar una capacitación y a la vez asistencia técnica. Allí se trabaja de manera articulada con el Inta dentro de este marco”, detalló.



Aclaró que el programa perteneciente a la Subsecretaría de Nación brinda asesoramiento técnico a los grupos de agricultores.



“El Inta y Cambio Rural son la parte pública que trabaja articuladamente con el sector privado que son los productores que se capacitan con técnicos del Inta a través de este plan”.



Mejores condiciones

También, Víctor Fabio Wyss, director del centro regional del Inta Misiones, se refirió a la jornada.



“Es importante que se sepa que la provincia tiene un forraje invernal con un ciclo principal en la primavera-verano, sin energía para el invierno. Esto hace que el instituto brinde alternativas tecnológicas para mejorar el desarrollo productivo en época faltante”.



Según Wyss, lo fundamental es el interés de los productores tanto particulares como del programa Cambio Rural. “En las capacitaciones se validan las herramientas que investigamos y se escuchan las inquietudes de los agricultores. También se intercambian ideas”, sostuvo.

Los organizadores del evento destacaron el interés de los agricultores por aprender. Foto: gentileza INTA

Apuntó que luego de tres años de estrés hídrico que retrasó el avance de la producción, “este invierno fue benigno, sin mayores heladas y esto hace que sea menos compleja la alimentación del ganado”. Mencionó que ante mejores condiciones climáticas el desarrollo de los animales es positivo, sobre todo si llevan una alimentación de calidad.



Método de pastoreo

Por otro lado, según explicó el ingeniero Maidana, el punto es maximizar carne en una época donde las vacas pierden peso. En la Estación Experimental del Inta se mantienen 200 plantas por metro cuadrado y llevan un pastoreo diario desde el mediodía hasta la tarde.



El ingeniero explicó que los animales iniciaron la experimentación -hace un mes y medio atrás- con 192 kilos y actualmente tienen 220 kilos promedio.



“La clave es que se desteten los animales y tratar de que al año próximo vaya a faena”, dijo.



En este contexto, destacó la implantación de verdeos invernales, que es un cultivo intensivo para el pastoreo, así como la disponibilidad de agua y su preparación. También mencionó como importante evitar malezas agresivas, buen manejo de cultivo, y en lo posible lograr una plantación y pastoreo rotativo que mejora la eficiencia del pasto, mejora los ajuste de carga y permite la fertilización con un área posterior al pastoreo.

Con maíz, avena y plantaciones de verdeo el ganado ganaría peso en invierno. Foto: Tatiana Tangredi

Los productores tuvieron tres charlas y fueron divididos en grupos para observar cómo el ganado pastorea en la avena -que fue una de las postas-, la caña de azúcar -que fue otra posta- y el verdeo, el último lugar.



El rol de la mujer

Por su parte, Marisol Dutras, estudiante de la tecnicatura en Desarrollo Agropecuario en la Universidad del Alto Uruguay y oriunda de Campo Viera, participó de la jornada y habló con este matutino sobre la importancia de adquirir herramientas para suplir la temporada difícil en invierno.



“Aunque hasta el momento no hubo heladas y es una temporada invernal atípica, los productores deben informarse porque tenemos un clima muy variado”, expresó.



Sobre el rol de la mujer en la ganadería, sostuvo: “Es un sector donde la mujer va tomando espacio. Hace unos años era solamente de hombres, en la actualidad hay más productoras. La realidad es que la mujer no acompaña solo a su esposo, a su hijo, a su hermano, ella también es protagonista y se capacita para tener mejores rendimientos”.



Agregó que “incluso el rol de la mujer en la chacra avanzó, es un trabajo que no es sólo del hombre. La mujer también planta, cuida y cosecha”.



“Me estoy formando para ser técnica. Tengo abuelos, hermanos y papá que trabajan en el campo. Aún le cuesta tomar sugerencias de una mujer. Sin embargo, cuando tienen dudas, me consultan y es una forma de ir ganando espacio”, cerró.

Inestabilidad por los costos y sin precios en el sector

Durante la jornada de capacitación que se realizó en la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), El Territorio consultó a productores sobre la situación actual en cuanto al precio de la carne tras las suba del dólar y el impacto en los alimentos. La mayoría manifestó que “la situación es difícil y es una incertidumbre diaria debido que los precios de la carnicería no son los mismos que perciben los productores tras faenar y comercializar la carne”.



En primera instancia, Fabián Katts, productor de Aristóbulo del Valle, relató que forma parte del programa Cambio Rural de Nación y trabaja de manera conjunta con otros agricultores del sector ganadero en su zona. “Somos un grupo de varias personas que va evacuando dudas y trata de adquirir nuevas herramientas todo el tiempo para mejorar el desarrollo de nuestros animales”.



Luego, contó: “Por mi parte tengo 60 cabezas y junto a mi familia vamos paliando diversas situaciones. La producción de carne requiere una dedicación importante para que sea un producto de calidad”.



Tras ser consultado por el contexto que está viviendo el sector en cuanto a lo económico, manifestó que “la ganadería viene de años de sequía difíciles y el productor debió prácticamente regalar sus animales porque no podía mantenerlos. Este es un año con mejores condiciones climáticas, pero con inestabilidad de precios y eso nos perjudica".



Añadió: “Los animales están bien, pero hay incertidumbre porque en la carnicería hubo aumentos que nosotros no manejamos. Los costos nos vamos pasando con los productores en el día a día porque no sabemos en qué basarnos muchas veces, no hay un piso que respetar".



Durante el cierre de la jornada, se abrió un debate entre los productores sobre los costos de los insumos y la rentabilidad.



“Sostener los animales en un momento en el que los costos son variables y cambian todo el tiempo, es difícil. Sacar números es complicado”, sostuvo Pedro Otto, otro productor de la zona.



“Cuando se hace un análisis de costos, hay que basarnos en la moneda de la carne. El valor genético es lo importante”, expresó. Señaló que se trata de buscar que el animal esté el menor tiempo posible en el campo.