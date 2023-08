Liga de Puerto Rico: el domingo se juega el clásico garuhapeño

miércoles 23 de agosto de 2023 | 17:11hs.

La Liga Regional de Puerto Rico tendrá un compromiso muy especial este próximo domingo, jornada en la cual se va a jugar el clásico garuhapeño. El partido que mantiene expectante a la localidad se va a jugar en la Cancha Municipal, donde Atlético Garuhapé será local ante Mandiyú, encuentro correspondiente por la cuarta fecha de la zona B del Torneo Clausura. Además, se van a desarrollar todos los encuentros de la zona A y los demás compromisos del grupo B.

En referencia al clásico, Mandiyú es líder en la zona con 6 unidades. En tanto, el conjunto que va a ser de local tiene 4 puntos y está a dos de su archirival, por ende se prevé un emotivo cotejo donde 'el verde' no quiere perder el liderazgo y 'el rojo' con el triunfo se va a posicionar arriba en la tabla.

Programación

Zona A:

Belgrano de El Alcázar vs. Club 25 de Mayo de Puerto Rico, 16 horas.

Timbó de Jardín América vs. Papel Misionero de Capioví, 16.30 horas.

Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya vs. Club Jardín América, 16 horas.

Zona B

Atlético Garuhapé vs. Mandiyú de Garuhapé, 16.30 horas.

Atlético Demisiones de Capioví vs. Atlético León de Puerto Leoni, 17 horas.

Libre: Atlético Hipólito Yrigoyen

Posiciones

Zona A:

Timbó de Jardín América 7 puntos (+3)

Club 25 de Mayo de Puerto Rico 5 puntos (+1)

Belgrano de El Alcázar 4 puntos (0)

Club Jardín América 3 puntos (-1)

Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya 3 puntos (-2)

Papel Misionero de Capioví 2 puntos (-1)

Zona B:

Mandiyú de Garuhapé 6 puntos (+3)

Atlético León de Puerto Leoni 4 puntos (+5)

Atlético Garuhapé 4 puntos (+5)

Atlético Demisiones de Capioví 3 puntos (0)

Atlético Hipólito Yrigoyen 0 puntos (-13).