Facebook: un universo de conexiones que abre las puertas del mundo

domingo 20 de agosto de 2023 | 6:00hs.

En la era digital actual, en la que la información fluye libremente a través de las redes sociales, los grupos de Facebook se han convertido en una herramienta invaluable para que los viajeros intrépidos y curiosos descubran y exploren destinos de todo el mundo. Estos grupos se transformaron en auténticas guías virtuales, permitiendo a los usuarios intercambiar consejos, experiencias y recomendaciones sobre los lugares más espectaculares y remotos del planeta.



Los grupos de Facebook dedicados a viajes han proliferado en los últimos años, abarcando desde los fanáticos de la aventura y los mochileros hasta los amantes del lujo y la sofisticación. ¿Quién necesita folletos turísticos cuando puede acceder a historias de primera mano y consejos prácticos de personas que ya recorrieron esos caminos?



Una mirada rápida a estos grupos revela su diversidad y utilidad. Desde el confort de sus hogares, los miembros pueden hacer preguntas sobre los destinos que desean visitar, conocer los secretos locales, descubrir gemas escondidas fuera del circuito turístico tradicional y recibir recomendaciones personalizadas que se ajusten a sus intereses y presupuesto.



Los comentarios en estos grupos son una ventana directa a las experiencias de otros viajeros. Desde los impresionantes amaneceres en la cima de Machu Picchu hasta los festivales culturales en los rincones más alejados de Asia, cada publicación aporta una perspectiva única. Las fotos compartidas despiertan la imaginación y el deseo de explorar y los consejos prácticos sobre alojamiento, transporte y seguridad ayudan a los futuros viajeros a planificar sus aventuras con confianza.



Además de servir como una fuente de información enriquecedora, estos grupos de Facebook también fomentan conexiones entre personas con pasiones similares. Los viajeros pueden establecer amistades con individuos de todo el mundo que comparten sus intereses, lo que añade un elemento humano a la experiencia de explorar nuevos horizontes.



Sin embargo, como en cualquier comunidad en línea, es importante tener en cuenta que la información debe ser evaluada críticamente y que la seguridad personal sigue siendo una prioridad. Algunos grupos cuentan con moderadores que garantizan que la información proporcionada sea precisa y útil, pero siempre es aconsejable verificar múltiples fuentes antes de tomar decisiones importantes de viaje.



La belleza oculta de Argentina

En un mundo donde las grandes ciudades y los destinos turísticos populares acaparan la atención, un grupo en línea está cambiando la narrativa de viaje al resaltar la belleza y el encanto de los rincones menos conocidos de Argentina. “Pueblos, Pueblitos y Parajes de Argentina” es una comunidad en línea que se convirtió en un refugio virtual para aquellos que buscan explorar y compartir experiencias sobre los tesoros escondidos del país.



Con un enfoque en los lugares que a menudo pasan desapercibidos en los mapas turísticos convencionales, el grupo ofrece un espacio para que los miembros compartan sus historias personales, anécdotas y fotografías de pueblos y parajes que capturan la autenticidad y el carácter distintivo de la vida rural argentina.

Villa Ascasubi, en la provincia de Córdoba.



Lo que distingue a este grupo de otras comunidades en línea es su estricta norma de concentrarse exclusivamente en su objetivo principal: la exploración y apreciación de los pequeños lugares del país. El grupo, fundado por entusiastas de los viajes y la cultura local, establece una serie de pautas claras para mantener su esencia. No se permiten publicaciones relacionadas con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni con el Gran Buenos Aires, en un esfuerzo por destacar las joyas ocultas fuera de las áreas urbanas más prominentes. Además, se excluyen de las conversaciones las ciudades grandes y los lugares fuera de los límites de la República Argentina, lo que garantiza que el enfoque permanezca en la exploración local.



“El objetivo principal es celebrar y preservar la autenticidad de nuestros pequeños pueblos y parajes, destacando su belleza y contribución a la rica diversidad cultural de Argentina”, afirma el fundador del grupo. “Es un espacio donde los miembros pueden sumergirse en las historias y las imágenes que a menudo se pasan por alto en la vorágine de la vida moderna”.



A medida que el grupo sigue creciendo, sus miembros se han convertido en exploradores virtuales, compartiendo sus descubrimientos, recomendaciones y recuerdos. Las conversaciones van desde las tradiciones locales y la gastronomía hasta los festivales comunitarios y las maravillas naturales.



Bariloche en las redes

Las redes sociales revolucionaron la forma en que planificamos nuestros viajes. Un claro ejemplo de ello es el grupo “Bariloche Turismo”, en el que usuarios de todo el país se reúnen virtualmente para obtener información. Aquí, los miembros se unen para intercambiar recomendaciones, consejos y sugerencias, facilitando así la planificación de viajes inolvidables.



En un hilo reciente, un usuario planteó una pregunta que muchos visitantes se hacen: “Hola buen día, queremos ir al cerro Catedral, ¿qué me sugieren, ir en vehículo particular o en colectivo?” La respuesta no se hace esperar, con un miembro del grupo sugiriendo optar por el colectivo, ya que se esperaba una abundante caída de nieve en la tarde de ayer. La seguridad parece ser la principal preocupación, argumentando que es preferible perder tiempo esperando el transporte público que arriesgarse a conducir en condiciones climáticas adversas, especialmente en un fin de semana largo donde los turistas inundan las carreteras sin experiencia en manejo sobre nieve.



La colaboración también es evidente en otro comentario donde un usuario busca compañeros de viaje para explorar el “Mirador del Doctor” y “La Pampa Linda” durante su estadía del 21 al 30 de agosto. Además de unir fuerzas para compartir gastos, los miembros del grupo sugieren la idea de contratar un guía independiente, resaltando que esto puede brindar un servicio similar al de una agencia de turismo pero a un costo más económico.



Los potenciales problemas no se dejan de lado en esta comunidad en línea. Un usuario expresa su necesidad de encontrar un traslado desde el aeropuerto hasta el cerro Catedral. La advertencia es clara: “Ojo las estafas y los números que de golpe recomiendan”. La respuesta compartida enfatiza la importancia de verificar las referencias dentro del grupo antes de tomar una decisión. Para quienes prefieran una opción más directa, se sugiere tomar un taxi desde el aeropuerto para evitar inconvenientes.



Hoteles en Cancún

Un grupo que tiene como destino un lugar más lejos de Argentina es “Hoteles en Cancún y Playa del Carmen”, en el que los entusiastas viajeros encuentran un espacio para compartir y recibir recomendaciones personalizadas antes de embarcarse en su escapada vacacional.



Este grupo en línea es un foro animado en el que los miembros intercambian consejos sobre alojamiento en la famosa región de Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Maya. Los participantes pueden acceder a una amplia gama de opiniones y sugerencias directas de aquellos que han experimentado los destinos en primera persona.



Un ejemplo de esta dinámica ocurrió recientemente cuando una usuaria publicó la siguiente pregunta: “Busco recomendación. Pretendo viajar a Cancún. Voy con un bebé de un año. ¿Qué hotel todo incluido recomiendan por buena comida, buena playa y excelente ubicación?” La respuesta no se hizo esperar y un miembro del grupo recomendó encarecidamente el Azul Beach de Karisma. Se destacó que este hotel no sólo ofrece comodidades excepcionales para los más pequeños, sino que también brinda una experiencia culinaria de alta calidad, incluso para los bebés. Además, se mencionó que las instalaciones son idóneas para los padres, lo que permite a todos disfrutar de su estadía.

Los hoteles en México tienen su aprobación en las redes sociales.

El compromiso y la colaboración entre los miembros de este grupo no se limitan a recomendaciones de grandes complejos hoteleros. También se han compartido oportunidades de alquiler de viviendas, como se evidenció en una publicación que ofrecía una “Casa en Playa del Carmen para vacacionar, totalmente amueblada y equipada”. Los detalles sobre fechas disponibles y promociones especiales en septiembre, octubre y noviembre de 2023 se proporcionaron junto con un número de contacto para obtener más información.



La diversidad de consultas en el grupo va desde las necesidades familiares hasta las preferencias de los adultos mayores. Un usuario buscaba un “hotel en Playa del Carmen para dos adultos mayores, de preferencia todo incluido pero cerca de la zona de paseo”. La respuesta a esta pregunta resaltó la colaboración y la solidaridad de la comunidad. Se ofreció compartir el contacto de una agencia de confianza que no sólo provee información sobre los hoteles, sino que también realiza visitas in situ para garantizar que las expectativas se cumplan.



La historia de este grupo de Facebook es un testimonio del poder de la tecnología para conectar a las personas en torno a intereses comunes, en este caso, el amor por los destinos turísticos de Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Maya. La colaboración y la generosidad de los miembros demuestran cómo las redes sociales pueden transformar la forma en que planificamos y disfrutamos de nuestras vacaciones, convirtiendo la información en experiencias memorables.



Turismo en Misiones

El turismo en Misiones no es la excepción a la interacción on line. En el grupo de Facebook “Turismo en Misiones”, los viajeros tienen la oportunidad de obtener valiosas recomendaciones y consejos antes de emprender sus aventuras por la provincia. Una usuaria, emocionada por la perspectiva de un fin de semana largo en octubre, publicó una consulta en el grupo. “Quisiera si alguien me pasa info de alojamientos cerca de las Cataratas para dos personas para el fin de semana largo de octubre”, escribió. La comunidad de “Turismo en Misiones” no tardó en responder con una serie de sugerencias que incluían desde hoteles boutique hasta cabañas acogedoras en las proximidades de las famosas Cataratas del Iguazú.

Uno de los paisajes recomendados por la comunidad en Misiones.

Pero no sólo las consultas sobre alojamiento tienen cabida en este grupo. Otro usuario expresó sus dudas acerca de los horarios y precios para visitar las Ruinas de San Ignacio y las minas de Wanda. Confesó que había buscado la información en Google, pero creía que los precios estaban desactualizados. La comunidad, una vez más, demostró su solidaridad al proporcionar datos precisos y actualizados sobre los costos de entrada, horarios de visita y otros detalles relevantes.



En respuesta a la pregunta sobre las ruinas de San Ignacio y las minas de Wanda, un miembro de la comunidad sugirió que con la misma entrada a las ruinas de San Ignacio se podían visitar otras ruinas jesuíticas en la provincia, como las de Loreto, que ofrecen una experiencia más auténtica y cercana a la naturaleza. Además, otros usuarios aprovecharon la oportunidad para mencionar lugares históricos adicionales, como la casa de Horacio Quiroga y el Peñón del Teyú Cuaré, en San Ignacio, que podrían complementar perfectamente la experiencia del viaje.

Para agendar

Los tres grupos consultados para esta nota son públicos y puede encontrarse información sin ser parte de la comunidad. El primero es “Pueblos, Pueblitos y Parajes de Argentina”, el siguiente “Bariloche Turismo” y el último “Turismo en Misiones”.