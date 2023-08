Patricia Bullrich emitió su voto, tuvo demoras por problemas con la máquina de voto electrónico

domingo 13 de agosto de 2023 | 13:04hs.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, emitió su voto este mediodía, hacia las 12.40, en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio de Palermo, aunque tuvo muchas dificultades en hacerlo por problemas técnicos con la máquina de voto electrónico.

La precandidata presidencial primero emitió su voto a las categorías nacionales sin dificultades con la boleta tradicional de papel.

Al salir de La Rural, fue consultada sobre el inconveniente: “Me falló la máquina, voté siete veces, vinieron dos técnicos. Inclusive me pasaba una cosa muy rara porque yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra que no quería votar. Tuve que esperar, trataron de ayudarme y luego tuvieron que cambiar la máquina y pude votar en otra”, explicó.

FOTO: Federico Gross

Aunque cuando se aprestó a votar las categorías de la ciudad de Buenos Aires, con la máquina que registra el voto electrónico, tuvo una importante demora de varios minutos, por problemas técnicos con ese equipo.

Tras la asistencia de varios técnicos, Bullrich finalmente logró votar luego de una espera de más de 10 minutos mientras se solucionaban los problemas derivados con este equipo.

“A mí me parece que estos procesos electorales tienen que tener un nivel de maduración previo, hay que probarlos, trabajarlos durante un tiempo largo para ver si funcionan”, sumó y se quejó: “Si a la gente le pasa lo que me pasó a mí, tendrán que esperar en una cola y no es lo normal, lo normal es votar unos minutos e irse”.

Cabe señalar que la Ciudad de Buenos Aires realiza una elección denominada "concurrente", en la cual las categorías nacionales se votan con la boleta tradicional de papel y las categorías municipales o locales con boleta electrónica.