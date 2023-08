Inició la votación con la tercera prueba piloto de la identificación electrónica en algunos establecimientos en Misiones

domingo 13 de agosto de 2023 | 8:43hs.

Comenzó la votación de estas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en todo el país y en la provincia de Misiones se implementa la tercera prueba piloto del voto con identificación electrónica en algunos establecimientos de la ciudad de Posadas.

Diego Boldu, delegado, dialogó con El Territorio y contó que "la idea es que a futuro se haga el voto electrónico, lo que la gente tiene que tener en claro es desde el dispositivo está cargado el padrón de la mesa, por lo cual simplemente al poner el dedo, sus datos ya están cargados en ese lugar así confirmar y con eso la persona que votó se asegura que es ella y no otra persona". "La gente que incluso tiene el DNI carnet va a poder ver en el dispositivo con su foto y en caso de la gente que tenga los DNI Libreta puede que no salga su foto, pero sí están cargado los datos de la persona", agregó.

Boldu dijo que se realiza se implementa el mismo procedimiento de siempre, "se le entrega el DNI al presidente de mesa, quien chequea y carga los datos de la persona y ya se visualiza. Entonces simplemente tiene que poner el dedo para confirmar sus datosy el día de hoy ya empezó a funcionar así que ahora nosotros tenemos que pasar informes a la Comisión de la Cámara Electoral Nacional para cotejar la cantidad de registros que hay y las negativas que surjan".

Belén, quien se acercó a sufragar y fue una de las primeras en vivir esta experiencia del voto electrónico dijo: "Me acerqué a votar temprano y fue un sistema rápido, solamente tenés que poner la huella, te reconoce y automáticamente ya pasas a votar. No tuve ningún inconveniente, se nota que funciona bien, así que considero que no es algo que va a obstaculizar lo que es la espera en la votación". "Es una alternativa para ir dejando el papel y estaría buenísimo implementarlo para cuidar un poco más el medioambiente, considero que tiene sus beneficios y se va a ir probando a prueba y error", finalizó.