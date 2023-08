Agustín Creevy, el hombre récord de Los Pumas

sábado 05 de agosto de 2023 | 10:30hs.

El estadio de Vélez Sarsfield será el escenario en donde esta tarde Los Pumas, a las 16.10 horas y con todas las entradas vendidas, recibirán a Sudáfrica en el partido que será la despedida del seleccionado de nuestro país. Ese mismo recinto que lo vio jugar tantas batallas con la camiseta nacional o la de Jaguares, con la cinta de capitán o sin ella. Justo ante los últimos campeones del mundo, Agustín Creevy se convertirá en el primer centenario en la historia del rugby argentino cuando entre desde el banco de suplentes.

El hooker, que se inició en el club platense de San Luis, es el jugador que más veces fue capitán de Los Pumas, lució la cinta 51 veces. En Los Pumas debutó el 23 de abril de 2005, en la victoria ante Japón por 68-36. En ese cotejo ingresó en el segundo tiempo por el mendocino Federico Genoud, ocupando el puesto de tercera línea. Después cambió de posición, para convertirse en uno de los mejores hookers del mundo.

En Los Pumas fue dirigido por cinco entrenadores: Marcelo Loffreda (2005/2007), Santiago Phelan (2008/2013), Daniel Hourcade (2013/2018), Mario Ledesma (2018/2021) y Michael Cheika (2022-actualidad). Es el capitán del seleccionado con más presencias de la historia. Sumó 51 caps con la cinta desde su debut, el 16 de agosto de 2014, en Pretoria ante Sudáfrica. Su último partido como capitán fue el 6 de octubre de 2018, en Salta, en la derrota ante Australia por la última fecha del Rugby Championship, curiosamente dirigido por su actual entrenador, el australiano Michael Cheika.

Participó en tres Mundiales, Nueva Zelanda 2011, Inglaterra 2015, Japón 2019 y está a punto de jugar el cuarto. Lleva 15 partidos disputados en copas del mundo y está a sólo tres de Mario Ledesma, el ex entrenador de Los Pumas que todavía ostenta el récord con 18 presencias, entre 1999 y 2011.

Su primera copa la disputó en Nueva Zelanda 2011, dónde ingresó desde el banco de suplentes contra Inglaterra, Rumania, Escocia, Georgia y ante el equipo local, en Cuartos de Final. En 2015 fue el capitán en Wembley ante los All Blacks, para luego liderar ante Georgia, Tonga, Irlanda y Australia. Frente a Namibia ingresó desde el banco de los relevos para conseguir el cuarto puesto. En Japón 2019 fue el número dos en el debut ante Francia en Tokio, para después ingresar desde el banco de suplentes por el actual capitán, Julián Montoya, en los cotejos ante Tonga, Inglaterra y USA.

La carrera de Agustín Creevy fue impecable. Desde el inicio hasta la actualidad, con 38 años se acaba de concretar una importante transferencia al subcampeón inglés, Sale Sharks, luego que su último club London Irish decretara la quiebra.

Creevy fue figura en el club de Londres, dónde tuvo una destacada actuación con su mejor producción ofensiva: hizo 28 tries desde su arribo tras la pandemia, una marca inusual para un hooker.

Los equipos que integró

Se inició en San Luis (2005-2007) para pasar al rugby francés, Biarritz Olympique Pays Basque (2007-2009). Volvió a San Luis (2009-2010) para integrar el primer equipo profesional de la Argentina, Pampas XV (2010-2011) campeón de la Vodacom Cup en Sudáfrica. En 2010 tuvo una corta estadía en Clermont Auvergne, para pasar luego al Montpellier Hérault Rugby (2011-2013). En Inglaterra jugó en Worcester Warriors (2013-2015) para volver al país para vivir la gran experiencia de Jaguares (2016-2020) en el Súper Rugby, dónde fue capitán y obtuvo el subcampeonato en 2019.

La pandemia cortó todo y tuvo que dejar el país por la falta de competencia. London Irish (2020-2023) lo recibió como propio, se lució y fue figura. Cuando iba a renovar llegó la peor noticia, la quiebra del club londinense. Sin embargo las puertas se volvieron a abrir. A los 38 años firmó con Sale Sharks (2023) por una temporada en el máximo nivel. Los tiburones fueron los últimos subcampeones de la Premiership.

Los Triunfos con la albiceleste

Creevy es líder dentro y fuera de la cancha. Siempre fue un jugador que contagió por su entrega y la vuelta al seleccionado le sentó bien, en un rol diferente dónde hoy es muy importante en los minutos que ingresa por el capitán, Julián Montoya.

En Mendoza volvió al try después de muchos años (no anotaba desde 2017 ante Georgia, en Jujuy) cuando consiguió el segundo frente a Nueva Zelanda. Creevy, curiosamente, tiene cuatro tries con la camiseta de Los Pumas, tres de ellos ante los All Blacks.

Año por año, sus victorias

Para hablar de festejos, en su debut en el año 2005 superó a Japón en el viejo estadio de Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Al año siguiente sólo jugó frente a Uruguay, al que también derrotó.

En 2009 venció a Escocia en Murrayfield, mientras que en 2010 le ganó a Francia en Buenos Aires y a Italia en Verona.

En el Mundial 2011 superó a Rumania en Invercahill, Escocia en Wellington y Georgia en Palmerston; en 2012 estuvo en Cardiff en la victoria ante Gales.

El 2014 lo encontró como capitán. En Mendoza obtuvo el primer éxito en el Rugby Championship ante Australia y luego dio el golpe en el Stade de France, ante Francia.

En 2015 lideró la primera victoria ante los Springboks, en Durban. Y luego en el Mundial estuvo en los triunfos ante Georgia, Tonga, Namibia e Irlanda.

El 2016 lo cerró con cuatro victorias: le ganó a Italia en Santa Fe, Francia en Tucumán, Sudáfrica en Salta y Japón en Tokio. En 2017 los triunfos de Los Pumas con Creevy fueron ante Georgia en Jujuy e Italia en Florencia.

Ya con Mario Ledesma como Head Coach en 2018, llegaron sus últimos partidos como capitán. Lució la cinta en la segunda victoria ante Sudáfrica en el país, en Mendoza. Además se llevó un histórico triunfo de Australia, en Gold Coast.

Japón 2019 no fue un buen recuerdo, aunque allí el ex San Luis batió su primer récord al quedar como el jugador con más presencias en Los Pumas. En oriente los triunfos fueron ante Tonga, en Osaka y USA, en Kumagaya.

Luego de quedar al margen de las últimas convocatorias, regresó el año pasado con la llegada del australiano Michael Cheika como Head Coach del seleccionado: en este proceso le ganó dos veces más a los Wallabies, el año pasado en San Juan y hace dos semanas en Parramatta.

Cien partidos

Agustín Creevy quedará en la historia como el primer jugador argentino en llegar a los cien partidos con la camiseta de Los Pumas. Un camino por el que también podrían transitar en breve los de la vieja camada que lo siguen en el actual plantel: Nicolás Sánchez (97), Pablo Matera (94), Tomás Cubelli y Julián Montoya (88 cada uno).

Una carrera marcada por el sacrificio, el liderazgo y el compromiso por el equipo. Ese que lo tuvo como capitán y lo tiene ahora como uno más del grupo, empujando de la rueda para conseguir lo que todos desean: cumplir el mejor papel en el Mundial de Francia. Ese sueño que lo desvela y lo quiere ver con el título de campeón.