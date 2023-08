En la Expo Rural se destacaron las razas Santa Inés y Texel Dorper y Braford

sábado 05 de agosto de 2023 | 5:30hs.

El evento de ganadería organizado por la Sociedad Rural de Misiones comenzó ayer su 11ª exposición que finalizará mañana.Con sede en el predio ferial de la sociedad, en Fachinal -más precisamente en ruta nacional 105 kilómetro 32-, la Expo Rural 2023 se puso en marcha ayer, aunque la inauguración oficial será hoy y contará con la presencia de referentes del sector y del Ministerio del Agro y la Producción.



En el evento hay 10 caballos criollos, 40 toros, 150 vaquillas y 50 ovejas que los espectadores y aficionados de la ganadería pueden apreciar durante estos tres días.



Entre las novedades, Daniel Angeloni, vicepresidente de la Sociedad Rural Misionera, destacó que este año se contó con la presencia de las razas ovinas Dorper, Texel y Santa Inés.



Además se realizó la jura de admisión y clasificación de animales.



Por su parte, Jacob Brits, productor de Paraguay y oriundo de Sudáfrica, participa en la Expo como jurado internacional en la calificación de jura de razas ovinas remarcó que “el animal que se destaca es el tiene mejor rendimiento por hectárea y adaptable al clima como Brangus y Braford en lo bovino, y Dorper, Texel y Santa Inés en ovinos”.

La ovejas negras son de la raza Santa Inés y tienen pelo negro. Foto: Natalia Guerrero

Razas que se destacan

Según Brits, las demás razas ovinas como Whitedorper y Hampshire también son adaptables al clima, pero para que al productor y al comprador le genere rentabilidad tiene que ver con su alimentación y su crecimiento, es decir, su proceso de producción desde que nace hasta la faena.



“Es la primera vez que participó de la Expo Rural misionera, es un evento muy importante para la zona. Se nota que los animales son de calidad y bien cuidados”, sostuvo. Añadió que con este tipo de exposiciones los productores pueden mostrar los animales que tienen, y la gente que está interesada en comprar podrá saber quién y cuál tiene mejor genética, recría, alimentación y otras cuestiones.



También, Hugo Schaffrath, veterinario brasileño y residente en Paraguay, quien participa por segunda vez en el evento ganadero de Misiones, formó parte de la jura de admisión, destacó que a comparación del año pasado hubo mejores condiciones de los animales.



“Están mejor preparados, y también hay mayor concurrencia lo que abrillanta el evento y la calidad de los animales que compiten por los mejores puestos. Hubo pocos problemas en la admisión”, dijo.



Seguidamente, detalló que su rol como jurado para admitir las mejores genéticas es descartar a aquellos que tengan algún desperfecto funcional, es distinto a la jura de calificación que tiene que ver con la raza.



En esta instancia, se determina que no tenga un problema en su proceso de producción, y si no cumplen con todos los requisitos dejan de competir.



Tras ser consultado por la importancia de la Expo, afirmó que “es muy importante un evento de tal magnitud para dar a conocer el desarrollo de las actividades del sector tanto ovino como bovino y les motiva a que puedan invertir”.



“No hay un volumen de animales como para hacer una exportación, cuando existe un mercado inmenso para cubrir en otros países. La carne de cordero es muy demandada, y actualmente Argentina no cubre dos o tres contenedores para ser enviados. Y esto sirve para la difusión de la actividad de la ovinocultura”, reflexionó.



Además, insistió que es una actividad plenamente rentable comparada a la ganadería.



Según el veterinario, esto permite que otros productores conozcan la genética que se produce en Misiones y zonas aledañas que son adaptables a cualquier tipo de clima.



“Hay productores e inversores de más de 1.700 kilómetros de distancia que llegaron por interés en la producción local”.



Luego, sostuvo que la ovinocultura por su ciclo es la más rentable a nivel mundial en cuanto a carne comparado con la vacuna. “De diez hectáreas puedo tener hasta diez vacas, y por una vaca se puede tener siete ovejas. Esta tiene un ciclo de gestación de cinco meses, y la vaca de nueve. Cuando la vaca tiene su ternero, yo puedo vender mi cordero y ya tengo la oveja preñada nuevamente, lo que permite que sea un ciclo de producción más rápido y tener una carga más grande y rentable”, finalizó Schaffrath.



Exposición

Las tranqueras abrieron sus puertas hoy a las 8 para todo el público. Allí hubo una jura de admisión donde solamente hubo cuatro animales rechazados, dos vacas misioneras y dos correntinas. “Estos no sirven para ser vendidos ni para ser criados porque tienen alguna anomalía en su funcionalidad”, explicó Schaffrath.



Luego sucedió la doma racional sin violencia de un potro manso de bozal, a cargo de Iván Cubilla, de Ituzaingó, Corrientes.



Posteriormente, se llevó adelante la jura de calificación de bovinos en la que se premió a los mejores toros Braman y ganó el toro blanco de la estancia San José de Corrientes. También se premió a las vacas de raza Braford, con triunfo de la Cabaña CyA de Misiones, y por último compitieron las razas Brangus. Los jurados tuvieron en cuenta que los animales sean adaptados, productivos y con consistencia genética. Al igual que su temperamento a la hora de ser exhibidos.



“Este lugar es un punto de encuentro donde el campo abre las puertas a la ciudad, donde se podrán mostrar las actividades y dar a conocer al sector”, dijo Matías Plamberger, presidente de la Asociación.



En este contexto, insistió en la importancia de que “a través de esta actividad el campo y la ciudad también pueden conectarse”. Durante las tres jornadas participarán animales de Misiones, Corrientes, Santiago del Estero y Paraguay.

Cronograma para hoy y mañana

La Sociedad Rural Misionera abre sus puertas a las 8 a todo el público con entrada libre y gratuita. Se abona $500 de estacionamiento. Se estima que desde las 8 sea la jura de clasificación de las razas ovinas Santa Inés y Texel.



Luego, a las 10.30 se hará una presentación de vehículos Ford para el campo, de la mano de Destreza Equina.



A las 11 habrá una demostración de perros arreadores por Asociación Argentina Perros Arreadores.



Luego, la Estancia Amanse Arandu ofrecerá una doma racional sin violencia por Iván Cubilla.



A las 11.30 será la recepción de peregrinos a caballos. Mientras que, a las 13 es el acto de inauguración de la pista central.



A partir de las 14 es el remate bovino, equino y ovino. A las 18.30 es el cierre del predio al público, pero luego de las 19.30 es la cena show con espeto corrido servicios Kipp Puerto Rico Misiones y música a cargo de Chingoli y Mario Bofill.



Por otro lado, el domingo la apertura al público es desde las 10, y a las 14 hay espectáculo a cargo de Caramba. El cierre se estima será luego de las 18.



Para destacar, la Sociedad Rural Misionera pactó traslado gratuito desde Posadas hasta Fachinal con la empresa M. Horianski hoy y mañana desde las 11, con salida desde la Avenida Santa Catalina 5450.

Chili, la perra entrenada para colaborar en la labor del campo

La raza Border Collie es conocida por proteger y guiar al ganado. Foto: Natalia Guerrero

La novedad en esta Exposición Rural organizada por la Sociedad Rural Misionera, además de las razas destacables de los animales, es una perra entrenada arreadora. Su nombre es chili, tiene seis años y es de la raza Border Collie.



Hoy brindará una demostración con el ganado para exponer su trabajo, allí también estará presente la presidente de la Asociación de Perros Arreadores de Argentina, Diana Suárez.



“Es una perra que fue entrenada para ayudar con la labor en el campo. Hace dos años está en Misiones, y actualmente está operativa en la Cabaña CyA, la cual encabezo”, relató Daniel Angeloni, vicepresidente de la Sociedad Rural de Misiones.



Entrenada para el campo

Martín Brítez, instructor de perros, mencionó que actualmente la perra de raza border collie es propiedad de Daniel Angeloni y trabaja en las Cabañas CyA con el fin de colaborar en su campo con los animales. “La perra estuvo un tiempo en modo pasivo, por lo que actualmente la estoy readiestrando. Se la está reacondicionando, y el fin es que con sus crías a futuro se pueda entrenar a más perros de trabajo para el campo”, explicó el especialista.



Luego dijo que los border Collie, y los pastores de maremma son razas de perros protectores y de labor para guiar a los animales en predios grandes, como el campo, en este caso. Según el especialista, el border collie es un perro con un carácter y un temperamento tranquilo. Es obediente y tiene una gran capacidad de aprendizaje. Es leal y como buen perro de pastoreo que es, tiene un gran instinto de protección hacia los suyos.



“Chili tiene la actividad de ayudar en el trabajo diario del campesino, el arreo de animales. A veces se le hace difícil al hombre recorrer las grandes hectáreas por lo que ella direcciona y junta al ganado a donde quiera el campesino”, explicó.



Contó que se trata de una herramienta más y que en un principio fue comprada para tal fin pero no se le dio la utilidad para la que sirve la raza, por lo que necesita ser reentrenada actualmente. “Es un perro de trabajo, y se le cuida como cualquier animal y mascota”, cerró el entrenador.