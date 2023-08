Misiones sumó en los últimos dos años 19.500 hectáreas de áreas protegidas

sábado 05 de agosto de 2023 | 3:30hs.

“Misiones año a año aumenta la cantidad de reservas naturales, ya sea públicas o privadas, al contrario que el resto del país que aumenta el desmonte para aumentar la producción de sus cultivos”. Con estas palabras el gobernador Oscar Herrera Ahuad abrió ayer una jornada que reunía a empresarios del sector turístico. Allí constató que para la provincia, es importante avanzar en las obras que generen desarrollo económico, pero afirmó que siempre debe ser acompañado de ideas sustentables.



Con este norte, el Ministerio de Ecología de la provincia viene llevando adelante un plan de fomento a las reservas privadas, con la intención de ir sumando hectáreas a las áreas naturales protegidas de la tierra colorada. La finalidad no es otra que preservar la biodiversidad, prestando atención a la fauna y flora que vive en Misiones.



Como resultado, en los últimos dos años se sumaron 25 nuevas áreas, conformando así un núcleo de 101 áreas naturales protegidas en Misiones.



En ese marco, Víctor Kreimer, ministro de Ecología de Misiones, indicó a El Territorio que “el sistema de áreas naturales protegidas es uno de los emblemas que tiene nuestra provincia, Misiones es una provincia que a nivel país y regional con otros países se destaca mucho en relación a la cobertura de bosques nativos que aún conservamos, a la enorme biodiversidad que tenemos. Las áreas naturales protegidas son el principal banco de reserva de biodiversidad”.



“Es una riqueza importante el hecho de que el sistema es mixto, conviven parque provinciales como el Campo San Juan que es un ejemplo de articulación Nación-Provincia para la conservación, pero también el compromiso de los municipios y titulares de tierras privadas que en estos años se han ido sumando de manera voluntaria”, aseveró.



El titular de la cartera ecológica caracterizó como una joya a los parques provinciales, por lo que “se trabaja mucho en el fortalecimiento y jerarquización de nuestro cuerpo de guardaparques provinciales. Además, con nuestros parques tenemos un enorme potencial de crecimiento en el sector turístico en toda la provincia, cada uno es una joya con sus particularidades. Por eso seguimos trabajando para ponerlos en valor”.



“Nuestras áreas naturales protegidas son un tesoro en el que desde el gobierno de la provincia en estos años seguimos fortaleciendo y protegiendo con cada vez más acompañamiento del sector privado que tiene consciencia de la importancia de la conservación para garantizar que las futuras generaciones tengan la posibilidad de vivir la naturaleza como nosotros tenemos el privilegio de vivir hoy”, adujo.



Crecimiento

Por su parte, el director de Áreas Naturales Protegidas, Javier Patzer mostró a este medio los números correspondientes al informe de situación y solicitud de fortalecimiento del sistema de áreas naturales protegidas de la provincia de Misiones, de julio de 2023. En él se reflejan el escenario y los aspectos más relevantes sobre los cuales se basan las gestiones del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, llevadas adelante desde el Ministerio de junto al Cuerpo de Guardaparques Provinciales de Misiones, en la ejecución de las políticas del Estado provincial para la conservación del ambiente natural.



Hace algunos días fue noticia la incorporación de nuevas reservas privadas a las áreas naturales. A partir de allí, Patzer refirió el informe que remarca: “En la actualidad el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Misiones cuenta con 101 Áreas Naturales Protegidas, distribuidas en toda la provincia con una sumatoria de superficie de 1.100.000 hectáreas aproximadamente, que representa casi un tercio de la superficie del territorio provincial”.



Las áreas naturales protegidas están conformadas por Parques Provinciales, Monumentos Naturales, Reservas Naturales Culturales, Reservas de Uso Múltiple, Parques Naturales Municipales, Reservas Privadas, Paisajes Protegidos, Reservas Naturales Estrictas y Reservas Ícticas. Entre ellas, predomina en Misiones las reservas privadas, sumando ya alrededor de 50 de este tipo.



Esta superficie lleva a conformar “importantes bloques de Selva Paranaense o Misionera, siendo estos los remanentes continuos de Selva Paranaense más grandes del planeta, al Norte de la provincia: Parque Provincial Urugua-í, Parque Provincial Puerto Península, Parque Nacional Iguazú y Parque Nacional do Iguazú-Brasil, sumando un total de 342.000 hectáreas. Y al Centro Este de la provincia: Reserva de Biósfera Yabotí, Parque Provincial Moconá, Parque Provincial Esmeralda, Parque Provincial Caá Yarí, y Parque Estadual do Turvo-Brasil, sumando un total de 253.805 hectáreas, como así también importantes Corredores de Conectividad Biológica en el territorio provincial, importantísimo aporte de las reservas privadas”.



Otro de los datos que se destacó fue que en los últimos dos años, se crearon e incorporación al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Misiones 25 nuevas áreas naturales protegidas las cuales representan un total de 19.500 hectáreas, resaltando la Reserva Natural Cultural Provincial Parque Federal Campo San Juan, y el Paisaje Protegido ‘Cerro Mbororé’ que son administradas y gestionadas por el Ministerio de Ecología mediante el Cuerpo de Guardaparques Provinciales.



Son los guardaparques quienes tienen la labor de fiscalizar y monitorear las áreas protegidas misioneras. En ese sentido, mediante un relevamiento realizado desde 2014 a 2022, se detalló que en los ocho años se labraron 941 actas, siendo 73 correspondientes al 2021-2022. En ese periodo (de 2021-2022) también se secuestraron 233 armas, cinco vehículos, seis motos y seis embarcaciones por atentar contra la fauna y/o flora de la provincia de Misiones.

Un nuevo emprendimiento se convirtió en reserva privada

Desde hace un par de semanas, 12 de las 21 hectáreas de la ecogranja La Lechuza de General Alvear se convirtieron en una reserva privada, que se suma al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Los responsables del lugar, Javiera Rulli y Reto Sonderegger, son dos emprendedores que apostaron al cuidado del medio ambiente. “A nivel planetario, con el cambio climático, es ahora o nunca. Tener una reserva es una garantía de seguir viviendo”, sostuvo Javiera, que nació en la provincia de Buenos Aires pero a los 6 años se fue del país, porque su familia debió exiliarse durante la última dictadura militar. Creció entre España y Suecia y a los 30 años, egresada como bióloga, decidió volver.



De regreso en Argentina, y trabajando en una organización ecologista de su padre, conoció a Reto, un especialista en agricultura orgánica de origen suizo. Formaron pareja y decidieron emigrar a Paraguay. Tres años después optaron por instalarse en Argentina. Se inclinaron por Misiones, donde adquirieron poco más de 21 hectáreas en Alvear. “Llegamos a la provincia hace 12 años y esto era una chacra destruida, con suelo deteriorado y mucho pino. Teníamos dos arroyos, pero vivíamos en un suelo desolado. De a poco fuimos recuperando el lugar con técnicas de agricultura regenerativa. Entonces la biodiversidad empezó a golpearnos la puerta”, recordó.



Si bien hace siete años recibieron en La Lechuza a los primeros turistas, entre 2021 y 2022, “empezamos a dedicarnos sólo al agroturismo. Buscamos recuperar el monte en el que hemos visto hasta felinos como ocelotes, yaguarundíes y pumas”. “Ahora ponemos más de la mitad de la chacra en conservación. En el resto del predio tenemos el casco de la granja, tres cabañas y una pileta. También desarrollamos la ganadería, tenemos vacas, cabras y ovejas. Además, forrajes, frutales, cultivos anuales y huerta. Somos un modelo exitoso en la comunidad y la idea a partir de ahora es tratar de convencer a vecinos para generar un corredor biológico en la alta cuenca del Yabebirí”, indicó. Ella y Reto firmaron el convenio que convertía en reserva parte de sus tierras con el Subsecretario de Ecología, Alan Benítez Vortisch.