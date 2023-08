La crisis como puntapié solidario y creativo

viernes 04 de agosto de 2023 | 2:00hs.

El teatro es reflejo de la vida. Experiencias, sentimientos, posibilidades. Es ficción, pero también memoria. Permite adentrarnos en mundos tan distópicos como reales que emulan un pasado cercano o un futuro irrisorio a la vez que funciona de espejo en el aquí y ahora. Así, la historia argentina reciente deja material de sobra para crear y la recordada crisis del 2001 que vivimos en carne propia, por ejemplo, sigue resonando como bisagra social 20 años después.

Con un foco en ensalzar el espíritu de solidaridad, No se fía comenzó como un relato de convivencia entre quienes tienen y quienes no, que terminó de tomar forma idealmente con el contexto histórico de 2002, aunque bien puede despertar recuerdos más recientes con situaciones vividas en plena pandemia.

‘‘En mi cabeza venía como rondando hace muchos años un cuento, que quedó inconcluso, que planteaba una hipótesis de una convivencia, medio forzosa en un punto, entre una mujer que vio una niña en situación de calle y la invitó a pasar’’, comenzó explicando Diego Faturos, detrás de la dramaturgia y dirección de la obra.

El director, a cargo de la escuela de actuación del reconocido Teatro Timbre 4, desempolvó esa narración donde los protagonistas se preguntan ¿por qué no compartir? y la lanzó como puntapié.

Así, como resultado del Taller Montaje de Timbre 4, en el último año de escuela de teatro, la producción nació de una creación colectiva, que Faturos sintetizó en un texto definitivo.

El post 2001, tras saqueos y hecatombe sociopolítica, pareció ser el terreno fértil para hacer crecer esta historia. Según reza la sinopsis, dos familias se cruzan en una noche lluviosa de 2002. ‘‘En lo que queda de un súper chino saqueado, la familia dueña del local aloja a la otra, que perdió todo de un día para otro post estallido, en el supermercado vacío. La convivencia se vuelve compleja y se ponen en jaque los límites de la solidaridad’’.

Tal como adelantó Faturos, muchos detalles de la pieza abren distintas lecturas. Dos familias tan similares como distintas se desatarán en complejidades en la piel de 12 actores.

Además, la obra que se verá el 19 en Espacio Reciclado, busca no dejar todo dicho y habilitar interrogantes. “En la obra hay varias cosas que no se ven, no se explican también para que el espectador pueda completarlo con su propia mirada’’, alertó Faturos.

“Hay mucho, en las series de hoy, en el contenido que se consume, que se da bastante digerido y por eso tenía ganas de desafiar también un poco al espectador a no darle todo cerrado desde el principio. Sino que tenga que ver cómo se involucra y cómo va entendiendo lo que la obra le va mostrando’’, definió el director.

De Boedo a Misiones

Tras más de 30 funciones en Timbre 4, luego de su estreno en octubre, No se fía, sale por primera vez de Boedo para presentarse en otra sala, en este caso, a 1.000 kilómetros, en Tierra Colorada.

Contentos con el resultado del proceso de trabajo de todo un año y con buena respuesta del público porteño, ‘‘nos lanzamos a la aventura de viaje’’, contó Faturos, entusiasmado por conectar con otros públicos, otros lugares y poder adaptar la puesta a un espacio nuevo. Toda una experiencia que el elenco entero estrenará en Misiones.

Si bien Timbre 4 ya cosecha los elogios de más de 20 años de trayectoria y se postula como norte en el teatro independiente nacional, su epicentro es Buenos Aires. Como toda actividad autogestiva e independiente no tiene un circuito de recorrido asiduo en provincias, por eso el hecho de que No se fía llegue a este punto litoraleño es más que relevante. En realidad las gestiones se concretaron gracias a que Florencia Piccilli, parte del elenco, es misionera y conectó las dos partes. Así, una única función el 19 en Posadas, será todo un lujo para los amantes del teatro locales.

Arte resistencia

El teatro se nutre de las crisis, de las emociones personales para despertar reflexiones masivas, el factor empático siempre es clave, más allá del drama o la comedia y el convivio entre escena y espectador lo hace único. Por consiguiente, el aislamiento por la pandemia de Covid también significó un quiebre en la capacidad artística de las tablas.

‘‘El teatro siempre resiste’’, marcó Faturos. ‘‘Sobre todo el teatro independiente se las ingenia para resistir y para seguir, es parte de su espíritu y de su esencia. Ha pasado dictaduras y otras situaciones igual o más complejas y siempre persiste’’, completó. En ese sentido, quien también se lució como actor en los inicios de La Omisión de la Familia Coleman, describió que aunque el contacto permaneció online en pandemia, ‘‘el encuentro con el otro estuvo muy ausente y fue un trabajo recuperarlo’’.

Además, entendió que ‘‘el arte sin su contexto no sería nada’’ y profundizó que quizás haya influido en esta obra. ‘‘Son 12 actores y actrices que están todo el tiempo juntos en escena. Lo estoy pensando ahora, pero creo que tiene que ver con que hemos estado tan distanciados los unos de los otros que ahora están todos ahí muy juntos’’, agregó.

Entre cumbias, promesas de empanadas, una radio siempre encendida y el espíritu de Freddy Mercury dando vueltas; se pone a prueba el delicado equilibrio de subsistir en un país arrasado.¿Hasta dónde somos capaces de dar?, suma la sinopsis invitándonos a repensarnos una vez más, frente al otro, al lado del otro, como oportunidad que enaltece el mero disfrute artístico.



Para agendar

No se fía

La obra de Timbre 4 se verá por única vez en Misiones y primera fuera de Caba, el 19 de agosto a las 21 en Espacio Reciclado (Misiones 3040).

Ficha Técnica Artística.

Dramaturgia: Diego Faturos

Interpretes: Juan Almara, Leandro Contente, Marcelo Ergas, Alejandra Lapola, Florencia Piccilli, Brenda Pisanu, Patricia Inés Rendo, Ornella Signoretta, Ma. Constanza Simioni, Nadia Teso, Carlos Vieytes, Stefania Vouillat

Diseño de vestuario y escenografía: Florencia Piccilli

Diseño de luces: Adrián Grimozzi

Arte Gráfica: Crabby Studio

Asistencia de dirección: Paula Sanabria.

Dirección: Diego Faturos.