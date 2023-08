Alfredo Schiavoni: “quiero contribuir en las leyes que le den marco a la trasformación profunda que necesita el país”

jueves 03 de agosto de 2023 | 12:18hs.

Alfredo Schiavoni, actual diputado nacional y precandidato por Juntos por el Cambio (JXC), para renovar su banca en el Congreso de la Nación, dio a conocer sus propuestas de cara a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se llevarán a cabo el 13 de agosto.

En esa línea, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el candidato de JxC, manifestó que de llegar a ser reelegido, buscara discutir algunos ítems sobre la coparticipación a las provincias y seguridad, entre otros temas.

“Me tocó ser diputado nacional en dos circunstancias que no las quiero volver a vivir, uno es la Pandemia y lo otro es de no ser oposición en el Congreso de la Nación. Me gustaría que ninguna de esas dos circunstancias se repitieran en un segundo mandato, me gustaría ser representante del oficialismo y poder ayudar, contribuir y sancionar las leyes que le den marco a las trasformaciones profundas que necesita el país”, señaló.

En tanto que a la hora de hablar de las propuestas detalló: “venimos insistiendo hace mucho tiempo de que hay que discutir la financiación del Estado, la discusión del federalismo, la discusión acerca de la coparticipación y con qué impuestos y recursos se financia cada uno de los niveles de la Administración del Estado”.

Asimismo agregó que también hay que revisar la estructura impositiva de la Argentina la cual “está plagado de impuestos”, retrasando la “posibilidad de generar empleo, riqueza y divisas”.

En el marco de la seguridad, indicó que trabajara en la política migratoria de la Argentina, determinando que a partir de las leyes migratorias actuales el país se convirtió en una “cueva de todos los narcos y la delincuencia de Sudamérica”.

“Pese a las condiciones económicas en que vive el país, Argentina sigue siendo un lugar de aspiraciones para los países vecinos, tenemos corrientes migratorias de Perú, Bolivia y Paraguay que vienen a asentarse en nuestro país y rápidamente obtienen su residencia, ciudadanía y asistencia social, cosa que no se verifica cuando un argentino migra hacia uno de esos otros países, me parece que todas esas cuestiones son para debatir”, expresó.

En tanto que cerró diciendo: “el Sentido de las políticas de seguridad, el flagelo qué es lo que hoy atraviesa a toda la sociedad argentina en la inseguridad también eso nos está indicando que hay que legislar la materia”.