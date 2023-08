Messi logra su primer récord en los Estados Unidos

jueves 03 de agosto de 2023 | 9:14hs.

El astro argentino Lionel Messi ya quebró las estadísticas del fútbol estadounidense al convertirse en el primer jugador en la historia que demoró menos tiempo en marcar sus primeros cinco goles dentro de la Major League Soccer (MLS). Con su doblete de anoche ante Orlando City y los cinco tantos acumulados desde su arribo a Inter Miami, Leo alcanzó el liderazgo de la tabla de anotadores de la Leagues Cup. Otra vez la "magia" futbolística del jugador rosarino, de 36 años, fue determinante para la clasificación del Inter Miami a los octavos de final del torneo de tres naciones.

Messi lleva cinco goles en los 186 minutos netos jugados. Ningún otro jugador en la historia del fútbol de la MLS lo hizo tan rápido como el astro argentino en sus tres encuentros disputados con la franquicia del sur de la Florida. Consultado por Télam, el director técnico argentino, Gerardo Martino, aseguró: "Leo quiere jugar siempre todos los partidos y todos los minutos". Anoche, el capitán del seleccionado argentino completó los 96 minutos del partido "con normalidad", una buena noticia para su puesta a punto a un poco más de un mes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

"Un poco en el juego con Atlanta United lo habíamos hablado", explicó el "Tata", acerca del tiempo que el jugador argentino se mantuvo en la cancha. "De ninguna manera estaba para que salga del partido", agregó sobre la dificultad del encuentro contra Orlando City. Hasta ahora, el ex Barcelona FC y París-Saint Germain se anotó en la tabla de goleadores marcando por duplicado en los últimos dos partidos (4-0 vs. Atlanta United y 3-1 vs. Orlando City), además del tiro libre agónico contra Cruz Azul en su debut con la camiseta de Las Garzas de Fort Lauderdale.

Otro argentino comparte el liderazgo de anotadores, junto al 10 del seleccionado nacional, con cinco tantos: el delantero Germán Berterame, ex San Lorenzo y Patronato de Paraná, quien marcó en los dos juegos que disputó con Monterrey. El cordobés hizo un doblete en el triunfo 3-0 ante Real Salt Lake y un "hat trick" para derrotar por 4-2 a Seattle Sounders. Este viernes intentará superarlo cuando los mexicanos visiten a Portland Timbers, desde las 23.00, por la primera instancia de playoffs de Leagues Cup.

Mirá los 5 goles de Messi en el Inter de Miami

El gol en el debut

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023

Goles ante el Atlanta United

"Messi" es tendencia porque ha marcado 2 goles en la victoria 4-0 del Inter de Miami sobre el Atlanta United en la Leagues Cuppic.twitter.com/wXms0z6pa1 — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 26, 2023

Messi se va a cansar de hacer goles. Inter Miami ya le gana 2-0 a Atlanta United. Los dos fueron del 10. Hermosa jugada. Buena interpretación de Taylor. Josef Martínez la deja pasar. Thank you for the football, Leo.pic.twitter.com/otGL68SAsO — VarskySports (@VarskySports) July 26, 2023

Los 2 goles ante el Orlando City

¡LEO MESSI SIGUE DEMOSTRANDO PORQUE ES EL MEJOR DEL MUNDO! GOLAZO del 10 argentino en el arranque para abrir el partido a favor de Inter Miami vs. Orlando City en la #LeaguesCup2023.



📹 @MLS

on Applepic.twitter.com/PZIWsc8Ztr — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2023