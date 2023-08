Batacazo de Chaco For Ever, que venció a Rosario Central por Copa Argentina

miércoles 02 de agosto de 2023 | 21:38hs.

Chaco For Ever, en zona de descenso en la Primera Nacional, venció esta tarde 1-0 a Rosario Central en un partido jugado en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba por los 16avos. de final de la Copa Argentina.

El gol convertido por el delantero Jonathan Dellarossa, de cabeza, en el final del encuentro, determinó el salto de los chaqueños a los octavos de final, en los que se cruzarán con Villa Mitre, de Bahía Blanca, que milita en el Federal A.

Rosario Central jugó mejor en el primer tiempo porque se adueñó de la pelota y generó las llegadas más claras, entre ellas un gol de Ismael Cortez mal anulado por el árbitro José Carreras por una inexistente posición adelantada, a los 19 minutos.

El conjunto rosarino atacó casi todo el primer tiempo por la izquierda, donde el colombiano Campaz desbordó casi siempre aunque no pudo terminar bien sus jugadas, entre las que se destacan un remate al primer palo salvado con lo justo por Marín, a los 28 minutos, varios centros muy pasados y la última, cuando gambeteó por el medio y se la dejó a Giaccone, quien mandó un zurdazo apenas alto.

La segunda jugada más clara de Central llegó a los 29 minutos cuando Quintana cabeceó un córner de Malcorra desde la izquierda, la pelota pegó en el poste izquierdo y el rebote le cayó a Mallo, quien remató mal de zurda y la tiró afuera, en ambos casos con el arquero vencido.

Chaco For Ever jugó casi toda la etapa en su campo, pero sacó algunas réplicas muy peligrosas como una de Matías Fernández, quien la tiró afuera solo por la izquierda, otra de Sombra que no pateó y se la pellizcó Cortez y una tercera del mismo enganche, que la tiró muy alta frente al golero Broun.

El complemento tuvo otro desarrollo porque Central, a pesar de que tuvo más la pelota, careció de llegadas claras, al extremo que su primera jugada de peligro fue una gran habilitación de Malcorra a Véliz, quien pateó y salvó el arquero Luciano Silva -la figura de la cancha- cuando lo tenía solo al ingresado "Pupi" Ferreyra, solo por la izquierda.

Silva volvió a salvar su arco ante un remate de Malcorra, a los 33 minutos, pero Chaco For Ever sorprendió a los 41 minutos con un contraataque de Dellarossa, que Mallo salvó al córner.

Y ese envío fue cabeceado solo en el medio del área por el propio Dellarossa, quien la metió arriba, cerca del ángulo izquierdo, en el golazo que definió el partido.

Central metió a Quintana y a medio equipo en el área hasta el séptimo minuto de descuento, cuando Cortez hizo un lateral largo que picó y que cabeceó Mallo en palomita, pero que volvió a salvar el arquero Silva para quedarse con la victoria.

Ahora Chaco For Ever jugará con Villa Mitre de Bahía Blanca por los octavos de final de la Copa Argentina. Rosario Central, en tanto, no solamente perdió hoy su lugar en Copa Argentina, sino también a su goleador Alejo Véliz, quien se despidió en este partido porque fue transferido al Tottenham Hotspur inglés. La semana pasada Gino Infantino se fue a Forentina de Italia.