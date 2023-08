Gianluigi Buffon cuelga los guantes tras 28 años de una exitosa carrera

El arquero italiano Gianluigi Buffon anunció este miércoles su retiro del fútbol tras 28 años en los que se convirtió en una leyenda mundial al lograr hitos excepcionales con su club y su selección. Buffon, de 45 años y que en 2006 conquistó la Copa del Mundo junto a Italia, ganó 10 títulos de la Serie A con la Juventus y una Ligue 1 con el Paris Saint-Germain.

"¡Eso es todo, amigos! Me dieron todo. Yo les di todo. Lo hicimos juntos", dijo Buffon en un comunicado. Considerado uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, terminó su carrera donde la empezó, en el Parma de la segunda división italiana, después de haber tenido problemas con las lesiones en su última temporada.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG