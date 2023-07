Los misioneros tuvieron un buen comienzo en el TN en San Nicolás

viernes 28 de julio de 2023 | 20:26hs.

El obereño Martín Blasig (Toyota Etios) se ubicó en la 11° posición en la primera clasificación de la 8va fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo San Nicolás Ciudad (Buenos Aires).

El obereño marcó 1m37s277/1000 para la mejor vuelta al trazado de 3950 metros de extensión y quedó en la 11 posición a 722/1000 de Renzo Blotta (Toyota Etios), quien tiene la pole provisoria con 1m36s555/1000.

“Salió una buena vuelta, quedamos puesto 11, estamos con una tendencia de trompa que no me gusta desde hoy, desde el primer entrenamiento, no estoy cómodo, pero bueno estamos sorprendidos con el puesto en el que quedamos. Ya hicimos unos toques para mañana así que esperemos seguir mejorando y ver si podemos arrimarnos un poco más en los tiempos”, comentó Blasig.

Por su parte, Iñaki Beitia (Toyota Etios) fue protagonista y quedó ubicado en la 17° posición.

“En nuestro grupo clasificatorio quedamos en cuarta posición y eso nos da referencias alentadoras. Después el clima y el circuito fueron favorables a los grupos siguientes. Estamos confiados y con muchas ganas de ser protagonistas en los puestos de adelante”, expresó Iñaki.

Mientras que Pastori marcó 1m37s558/1000 para la mejor vuelta y quedó en la 19 posición.

“Un día un poco complicado, no pudimos girar en el primer entrenamiento porque agarré una mancha de aceite y me fui afuera. En el segundo pudimos mejorar y quedamos 15 y en la clasifica me tocó un juego de gomas muy malas. El auto funciona bien y esperemos poder mejorar mañana”, indicó Pastori.

La actividad de la Clase 2 seguirá el sábado, desde las 11, con la segunda clasificación y las series comenzarán a las 14.30 y se podrá ver por Deportv. El domingo desde las 12.20 se disputará la final a 18 vueltas o 35 minutos y se podrá ver por la TV Pública.

Mattive prendido en la Abarth

El obereño Valentino Mattive se ubicó en la segunda posición en los entrenamientos de la 7ma y 8va fecha de la Copa Abarth que se disputa en el Autódromo de San Nicolás Ciudad junto al TN.

Mattive, actual subcampeón de la Clase 3 del Misionero de Pista, corre su segunda carrera en una categoría nacional y la primera fuera de la provincia y marcó 1:49.592 para la mejor vuelta al trazado de 3950 metros de extensión y quedó en la 2° posición a 694/1000 de Nazareno López, quien fue el mejor de las dos tandas con un tiempo de 1:48.898.

“Me adapté muy rápido al auto, que ya lo conocía de correr en Posadas, no conozco el trazado y eso me juega en contra, porque es todo nuevo para mí, pero creo podemos pelear adelante”, indicó Mattive.

Por su parte, el posadeño Nicolás Suárez se ubicó en la sexta posición con un tiempo de 1m50s202/1000.

El sábado el tercer entrenamiento será desde las 9.15. Mientras que la clasificación se disputará desde las 13.20. La final de la 7ma fecha se correrá desde las 17 a 11 vueltas o 25 minutos. El domingo desde las 9 se disputará la final de la 8va fecha a 11 vueltas 0 25 minutos y se podrá ver por Deportv.