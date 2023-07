Santo Tomé: denunció que su pareja la quiso matar, sigue libre y la hostiga

viernes 28 de julio de 2023 | 13:23hs.

Todo el horror vivido por Florencia el último fin de semana en la localidad de Santo Tomé (Corrientes) en manos de su pareja -Martín Alejandro P.- tuvo como medida preventiva únicamente una perimetral. Es lo que reclama la víctima, que el agresor continúa libre pese a la gravedad del ataque. "Creía que iba a morir. Agarró la moto y quiso pasarme por encima, menos mal que alcancé a sacarle la llave, sino me arrollaba", relató la mujer en su denuncia mientras mostraba las heridas y revivía el ataque.

Es que el fin de semana último Florencia y sus amigos fueron a un local bailable, y allí el acusado comenzó a molestar a los amigos de ésta. Cansada de la situación, decidió salir del local con él. Subieron a una moto, y a mitad de camino el agresor decidió cambiar el rumbo. La llevó a un descampado en cercanías de Radio Nacional, la obligó a bajarse y empezó a insultarla. En ese contexto comenzó a darle golpes de puño hasta desvanecerla. Según la denuncia, intentó atropellarla con la moto y le arrancó a mordiscos un pedazo de oreja.

"Tengo recuerdos muy borrosos. Su intención era destruirme la cara, y como no pudo me dejó y se fue. Ya habíamos ido a esos lugares antes con la intención de comprar cerveza. Atravesé una cancha, habrá sido la de La Tablada, recuerdo que había mucha luz, yo llegué a la casa de una familia que me socorrió. Pedí ayuda porque no llegaba. Agradezco a esa familia que me socorrió, y llamó a la policía", relató.

Continuó diciendo que "ese día me pegaba con alevosía, me dejó en un zanjón donde corre agua. No me había agredido físicamente antes, pero sí me insultaba".

Finalmente, Florencia radicó la denuncia, y al no obtener una orden de detención contra su agresor, acudió a los medios. "Estoy con mi familia, y en mi trabajo mis compañeros me avisaron que él anda dando vueltas a la hora que yo entro. También ronda la facultad. Tiene prohibición de acercamiento, pero se pasea como nada, sigue suelto", lamentó con miedo.