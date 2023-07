miércoles 26 de julio de 2023 | 5:30hs.

Una pareja de turistas está viviendo días de desesperación y preocupación, luego de ser víctimas del robo de todas sus pertenencias el pasado 15 de julio en el Paraje Santa Inés de Garupá, donde los delincuentes les sacaron valiosos elementos de trabajo y documentaciones personales, además de dinero en efectivo que estaban en el interior de su motorhome.

Se trata de Sami (36) y Jana (34), turistas de Siria y República Checa respectivamente, quienes denunciaron en la comisaría de Garupá haber sufrido el ilicito, mientras se encontraban en un evento organizado en la quinta conocida como “Mamachela”.

En la denuncia, a la que El Territorio tuvo acceso, los viajeros que hoy se hospedan en el estacionamiento del Balneario Costa Sur, mencionaron que al llegar al lugar vieron que había un hombre, quien dijo ser el que se encargaba del estacionamiento.

Este último indicó a los damnificados que estacionen en una zona que para ellos estaba alejada con respecto a los otros automóviles.

Luego, una hora después de haber llegado al encuentro, los propietarios del rodado regresaron a su vehículo y fue donde advirtieron la desagradable noticia. Encontraron su Volkswagen con una de las ventanas extraída, que fue utilizada para abrir la puerta y desvalijarla casi por completo ya que les faltaba dos notebooks, un drone, una cámara de fotografía y otros elementos de trabajo.

Asimismo, el o los delincuentes también se llevaron la billetera del denunciante que contenía tarjetas extranjeras, documentos de identidad y dinero en efectivo, discriminados en pesos argentinos y dólares.

Ante esto, en diálogo con este matutino Sami y Jana expresaron la situación que le está tocando vivir hace casi dos semanas, y cómo están sobreviviendo hasta poder hallar una respuesta.

“Prácticamente nos robaron todo lo que podemos usar para sobrevivir”, expresó Sami, agregando que “ahora esperamos que la Policía nos ayude, pero lamentablemente aún no llegaron a nada”.

Sami y Jana están viviendo provisoriamente en la zona del balneario Costa Sur. Foto: Natalia guerrero

Ante la consulta de cómo llegó al evento, la pareja expresó que fue un viajero que les pasó el contacto de un grupo de WhatsApp donde recomendaba ir a Misiones. Porque habían actividades interesantes, en distintos parajes de la provincia.

Esto motivó a la pareja y llegaron a la provincia el pasado 13 de julio. En ese contexto los turistas contaron que “vimos un flyer que anunciaba un evento de hongos”, que se realizaría en la quinta de Santa Inés, desde las 16.

Fue entonces, que al llegar a la propiedad privada que está a 15 kilómetros del acceso principal, vieron a un cuidacoches que dijo que prestaba el servicio gratis.

Ante esto, el entrevistado explicó que “yo quería estacionar en la parte de adelante y él me dijo que no, porque la camioneta lleva mucho lugar. Entonces me hizo meter en un costado donde no se podía ver, lejos de los otros automóviles”, algo que las víctimas creen que fue una indicación para facilitar el delito.

Luego de haber estado una hora, Sami y Jana regresaron a su vehículo y notaron que sus pertenencias ya no estaban dentro de la casa rodante y que el sujeto con el que hablaron tampoco se encontraba en el predio, razón por la que buscaron a los organizadores del evento Festival de la Funga, quienes “no quisieron colaborar con nosotros. Empezaron a gritar y decir que vayamos a la Policía”.

A su vez, indicaron que el dueño de la quinta manifestó que no había ningún cuidador que ellos hayan contratado.

“Había 200 autos y dicen justamente que ese día no había seguridad. Pero es una quinta privada y en un evento grande que no haya seguridad, tampoco suena muy lógico”, advirtieron los entrevistados.

Respecto de la angustiante situación que están viviendo, lamentaron que “realmente el daño es más que material, porque robaron todas las informaciones que tenemos”.

“Nosotros ahora no podemos trabajar hasta que recuperemos nuestras computadoras. La verdad fue un golpe muy fuerte”, alegó Jana.

En esa línea, relató que “primero fue un golpe, pero nos sacaron el sueño de seguir hasta Alaska. Desarrollamos una manera de tener plata para seguir el viaje y de repente nos sacaron todas esas herramientas y nos cortaron las alas”.

Los viajantes, quienes tenían destino hacia Alaska, mencionaron que lo único que recuperaron fueron los pasaportes del hombre de 36 años, que estaban tirados frente a una escuela ubicada a tres kilómetros de la quinta, pero remarcaron que necesitan las cosas para poder seguir trabajando.

Sami es antropólogo y escribe artículos, mientras que Jana es profesora de inglés y hace diseños gráficos con programas específicos, que “tenemos descargados en la computadora”, señaló.

“Son trabajos que hacemos para soportar los viajes. Ya teníamos cosas hechas para enviarles a algunas compañías. Tenía un mes de trabajo para que podamos recibir nuestro sueldo. Y todo esto se fue”, reclamó angustiada Jana.

Características de lo robado

Los elementos sustraídos son elementos fáciles de identificar, ya que “mi computadora tiene stickers en árabe e inglés y la notebook de Jana tiene el teclado en alemán”, indicó Sami, añadiendo que “no creo que haya muchas computadoras con esas características”.

En total son elementos que tienen un avalúo de más de ocho mil dólares.

Asimismo, los turistas expresaron que “estamos hace más de diez días acá. Pero no podemos dejar lo que robaron atrás”.

Mientras esperan que la Policía consiga encontrar lo robado, la pareja utiliza sus conocimientos para subsistir día a día.

Por ello, contaron que comenzaron a ofrecer talleres de inglés y vender comida, con una parrilla que les prestó otro turista, para poder comprar alimentos para ellos y su mascota.

Aunque esto no es una solución a largo plazo. “Solamente estamos prolongando el tiempo hasta que aparezca algo o podamos comunicarnos con las embajadas”, indicaron.

Si bien contaron que “tenemos la fe que se van a recuperar las cosas”, admitieron que “el tiempo está corriendo y no podemos estancarnos para toda la vida. Antes teníamos un poco de alimentos, ahora tenemos casi nada”, alegando que tienen tiempo de quedarse tres meses en Argentina y ya pasaron dos.

“Esperamos que alguien indique dónde están las cosas. Nosotros no tenemos problema de dar una recompensa a quien nos ayude. Pero primero tenemos que tener acceso a las computadoras, las tarjetas para poder traer plata porque ahora no tenemos nada”, mencionó la pareja.

Respecto de lo último, Sami y Jana pidieron que cualquier persona que sepa de las cosas robadas, se comuniquen con ellos a través de su teléfono celular 598 92 542 082 o sus redes sociales: masaralternativo.

Por su parte, desde la Policía de Misiones informaron que por el momento no hay sospechosos en esto robo.



