Dólar agro: el gobierno prepara una actualización para sumar más reservas

sábado 22 de julio de 2023 | 14:00hs.

En las últimas horas, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, confirmó que habrá cambios en la política cambiaria sobre el dólar agro y que serían anunciadas desde el Ministerio de Economía.



La nueva versión actualizaría la cantidad de pesos por cada dólar comercializado y sumaría al maíz dentro de la lista de actividades incluidas. En cuanto al monto, se acercaría a los $ 350 por cada dólar liquidado y con esta nueva referencia el Gobierno esperaría el ingreso de unos U$S 2000 millones a las arcas del Banco Central.

La decisión de incorporar al maíz dentro del nuevo dólar agro era fuertemente resistida por gran parte del sector productivo y por varios referentes que fueron consultados por el Gobierno. La tentación -ante la necesidad de reservas- existe dese hace tiempo, puesto que luego de la soja el maíz es el cultivo que podría generar mayores ingresos al país por su precio y volumen producido, pero al mismo tiempo al formar parte de la cadena productiva de múltiples alimentos que llegan a la góndola, es altísimo el riesgo de que este tipo de medidas impacte en la canasta básica con un aumento del índice inflacionario.

Pedro Vigneau, titular de Maizar, la cadena del maíz y el sorgo, aseguró en diálogo con Ámbito que “estamos muy en contra de este tipo de medidas, que son parches y generan ruido dentro de la propia cadena. Generan ganadores y perdedores, hacen diodo en el mercado internacional y desnaturalizan todo. Son medidas inconsultas que generan mas incertidumbre. Lejos de alentarnos a innovar y agrandar la torta, generan en el sector planteos defensivos. Va en contramano de lo que necesitamos y no se toma dimensión de la gravedad que significa”.

En cuanto a esos “ganadores y perdedores”, que menciona Vigneau, vale recordar que a diferencia de lo que ocurre con un “dólar soja” que no tiene impacto en el mercado interno, en el caso del maíz se trata de un cultivo que sirve de insumo para feedlots, tambos, porcinos, entre otras producciones, por lo tanto será determinante el tipo de medida que se reglamente para que el cupo exportador del maíz no termine impactando con una suba de costos en esas actividades.

Para contrarrestarlo, el Gobierno analizaría revisar los esquemas de retenciones, aunque en un contexto como el actual parece ser muy difícil que se tomen ese tipo de decisiones que siempre tienen un costo fiscal, que se debe sumar al que se genera por la diferencia de cotización entre el dólar oficial y el dólar agro, que engrosa la emisión monetaria.

El dólar agro “actualizado” ya generó el rechazo de la dirigencia rural. Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural Argentina, recordó que este tipo de medidas dejan al descubierto los desequilibrios macroeconomícos de nuestro país. Si hay un nuevo dólar diferencial, seguiremos con parches que benefician a algunos y perjudican a otros.

En general, gran parte del agro se mostró en varias ocasiones en contra de este tipo de medidas. Lo hicieron oportunamente las entidades que integran la Mesa de Enlace y recientemente Gustavo Idigoras, titular de CIARA-CEC, fue contundente ante este tipo de medidas al asegurar que “generan distorsiones en los mercados” y destacar que “nunca más tiene que existir un dólar soja que desequilibre todo el mercado”

La única expectativa que tienen los productores es que se les permita nuevamente utilizar una herramienta que estaba disponible en las ediciones anteriores del dólar soja, que es el denominado dólar link, es decir que la liquidación de las ventas permanece atada a la evolución del tipo de cambio y se actualiza constantemente en función de la devaluación del peso.