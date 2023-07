Silvina Luna salió de terapia intensiva: “Tuvo ciertas mejorías, está consciente y activa”

martes 18 de julio de 2023 | 11:15hs.

“Vamos a las noticias buenas”, anunció Ángel de Brito sobre el final de la emisión del último lunes en LAM (América). “Silvina Luna salió de la terapia intensiva en donde estaba. No quiere decir que esté muchísimo mejor esto. Ojo, no quiero crear falsas expectativas, tampoco”, contó el periodista y pasó a desarrollar la actualidad de la salud de la modelo, quien está internada en el Hospital Italiano desde mediados de junio.

“Día por medio voy preguntando como está Silvina... Al hermano, a los amigos, a los médicos que la están tratando. Y me cuentan que hoy la cambiaron de piso. Ya no está en el piso de la terapia intensiva donde están todos. Pregunté si estaba en sala común, pero me dijeron que está en una habitación aunque con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva”, explicó el conductor y las “angelitas” tradujeron que sería “como una terapia intermedia”.

“Me explicaban los médicos que esto lo hacen frecuentemente para alentar a los pacientes, porque psicológicamente la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente. Mientras estuvo intubada y sedada, no se daba cuenta dónde estaba. Pero como Silvina tuvo ciertas mejorías, está consciente y activa, prefirieron hacer esto que hacen frecuentemente en muchas clínicas, con el mismo control, exacto, de una terapia intensiva”, agregó de Brito después explicando los motivos que llevaron al cuerpo médico a tomar esta decisión.

“Le está haciendo mucho bien todas las muestras de cariño, de afecto, de fe, los rezos, las virgencitas, las cartitas, todo lo que le manden. Los que quieran, pueden seguir haciéndolo, que familiares, amigos y el personal del Italiano lo reciben”, prosiguió De Brito para dar contexto a la internación de Silvina. Sin embargo, asegura que desde el entorno de la modelo dicen que ella “no quiere visitas, no quiere ver a nadie porque se siente débil”. En esa línea, el periodista agregó: “Los que la conocemos bastante y hemos trabajado con ella, sabemos que es muy coqueta. Así que no quiere mostrarse así”.

Por otro lado, el conductor dijo que en las últimas horas, a la modelo le encontraron “un poquito de agua en los pulmones”, cuestión que ya está siendo tratada con la medicación y el tratamiento adecuado. Por otra parte, también contó que Silvina “empezó a incorporarse, a ponerse de pie, gracias al trabajo de los kinesiólogos”. “Obviamente, no tiene la fuerza para mantenerse parada, pero el primer intento estuvo y es muy importante”, dijo.

Por último, el periodista aseguró que quienes están atendiendo a Luna “están tratando de que se alimente bien, pero le cuesta un poco”. Y cerró contando que también ella sigue con las meditaciones. “Las hace con el celular, con guías y audios”, señaló.

La semana pasada, Ezequiel, hermano de Silvina, rompió el silencio para hablar de la salud de la actriz. “Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando, ya fue extubada hace cuatro días”, le dijo al periodista Juan Etchegoyen, conductor del ciclo Mitre Live.

“Se está alimentando poco pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron. Todavía no está al 100%, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere. La vida de Silvina cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto, no es vida”, agregó.