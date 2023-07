Se conoció el motivo de la pelea entre Nicole Neumann y su hija Indiana

lunes 17 de julio de 2023 | 17:40hs.

Nicole Neumann quedó en el ojo de la tormenta después de que trascendiera que su hija Indiana la habría denunciado por malos tratos. En medio de las especulaciones, la modelo brindó una entrevista donde negó rotundamente la versión. Allí sorprendieron al revelar cuál habría sido el verdadero motivo de discordia que involucra a Manu Urcera.

Consultada acerca de la polémica con su hija mayor, la modelo evadió todo tipo de declaraciones y negó la denuncia. “Eso no existe, siguen hablando de algo que no existe”, sostuvo tajante. Al regresar al estudio, Karina Iavícoli sorprendió al contar cuál habría sido el verdadero motivo de discordia entre Nicole, Indiana y el piloto de carreras. “Lo que me contaron ayer es que una vez su hija más grande habría acompañado a Manu a una carrera. No tengo muy en claro si estaba o no Nicole. Obviamente, había un montón de gente y la hija habría conocido a un chico, un poquito más grande. Ella tiene 14, 15 y el chico tendría 17″, relató la periodista.

Frente a esta situación, señaló que el automovilista decidió hablar con la modelo. “A Manu le pareció que todavía era chiquita para empezar una historia con él, y habría alertado a Nicole”. “Nicole habría hablado con su hija y le habría dicho ‘mirá me parece que todavía sos chica para ponerte de novia, estás estudiando, saliendo con tus amigas’. Lo que creo que cualquier madre le diría a sus hijos”, opinó. “Lo que me dicen es que ese habría sido el motivo del enojo de parte de la hija para con la mamá por la puesta de límites. Es ahí donde ella se enoja y decide ir a vivir con el padre”, concluyó.

“La responsabilidad de Urcera en este conflicto sería total”, dijo Juan Etchegoyen en “Mitre Live”. “Yo sé que es un tema sensible y venimos con esto hace semanas pero quiero contarte algo que me decían para que entiendas cómo estaría todo, la relación de Indiana con Manuel es nula y con su madre hoy también me cuentan pero hay algo peor”, sumó. Y, agregó: “Me comentaban que en un momento de enojo, Indiana le habría dado un ultimátum a su mamá por su relación con Urcera, ‘o es él o soy yo’, imaginate lo mal que seguro la debe estar pasando Nicole”.

La foto de Mica Viciconte que podría enfurecer a Nicole Neumann

Mica Viciconte compartió un divertido video en sus redes sociales con Indiana Cubero. En medio de la polémica por las internas con Nicole Neumann, la ex Combate optó por mostrar públicamente cómo su convivencia con la adolescente.

“Conociendo el lavadero”, escribió la actual pareja de Fabián Cubero en una historia de Instagram. Allí, dejó ver a la joven con un look muy de entrecasa y sosteniendo un balde azul. Todo parecería indicar que Indiana también ayuda con las actividades diarias de la casa.