Tras la tormenta se espera un clima frío pero con leve ascenso de la temperatura el fin de semana

Downburst o Reventón (o estallido o explosión) es el fenómeno que se produjo en la jornada de ayer, miércoles, en la ciudad de Posadas, según informó el titular de la Opad, Favio Cabello, que ocasionó caída de árboles, postes y voladuras de techos. El director de la Opad en la ciudad de Posadas dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “El fenómeno que se dio se lo conoce en el mundo hispano como corrientes descendentes de nubes tormenta, que se produce siempre que tenemos corrientes eléctricas, pasa que la intensidad de estas corrientes descendentes tienen que ver justamente con la intensidad de la tormenta son más grandes, más intensas y provocarán un daño proporcional sobre la superficie”.

“El fenómeno es muy puntual porque es su característica, las ráfagas más fuertes fueron medidas en el centro con 89 kilómetros por hora, 72 kilómetros en el aeropuerto y 57 en Itambé Miní. Cuando el viento es horizontal, por ejemplo de un frente frío que también lo tuvimos ayer, que interactuó con esta tormenta y no son de corrientes descendentes la velocidad es homogénea y si hubiera daño es general pero ayer los daños en el 90% de los casos

Además aclaró que otra característica propia de las corrientes descendentes que los diferencia de un aspecto tornado es que provocan un daño circular “y los tornados provocan un daños rectos, en una franja pero cuando hay corrientes descendentes, las causas que las provoca son las mismas que provocan los tornados, es decir que tranquilamente ayer podríamos haber tenido un tornado en la ciudad. Estos fenómenos muy puntuales se dan con características atmosféricas particulares como sucedió ayer con presión muy baja de 997.5 estopacales a nivel del mar, históricamente baja, aire cálido y húmedo y el ingreso de un frente frío, estos tres ingredientes causaron la tormenta”.

Foto: Damian Molina

El Niño

Cabello indicó que esta tormenta marca la llegada de El Niño, “ya en mayo tuvimos situaciones extraordinarias con lluvias intensísimas en el interior de la provincia, fenómenos extraordinariamente fuertes junto con el de ayer de Posadas que sin duda se inscriben para esta temporada que son más de primavera que de invierno que suele ser una estación más tranquila. Estamos viviendo una temporada atípica en la Argentina con temperaturas por encima lo normal, entonces se comporta como primavera, se están produciendo sistemas de baja presión sin calor pero también sin frío”.

“Al menos por estos días habrá algo de frío, no mucho ya que para esta época del año normal sería que estuviéramos con mínimas de cero grados inclusive en Posadas pero no las estamos teniendo, no la hemos tenido todavía y no la vamos a tener al menos con este frío. Mañana hará 8 grados, el sábado 7 u 8 grados, el domingo 10 u 11 grados, así que temperaturas por encima todavía de lo normal para esta época del año sobre nuestra zona que nos hace falta frío”, acentuó el meteorólogo.

A continuación reiteró que va a ser un invierno no tan frío como debería ser “solamente hoy vamos a tener un cielo nublado, todavía estamos con la inestabilidad del sistema ciclónico que ya se mueve yéndose hacia el Océano Atlántico, alejándose de nosotros, será una jornada fría, ventosa con lloviznas pero ya mañana, el sábado y el domingo vamos a tener buen tiempo en Posadas y en toda la provincia de Misiones con frío por la mañana y fresco por la tarde”.