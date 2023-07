Massa, en la inauguración del GPNK: “Gracias al Presidente por seguir con este proyecto cuando el FMI nos pedía que lo frenáramos”

domingo 09 de julio de 2023 | 18:12hs.

En la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), el ministro de Economía, Sergio Massa, le agradeció al presidente Alberto Fernández por seguir con este proyecto, cuando el Fondo Monetario Internacional pedía que se frenara” y aseguró que en los próximos años “la Argentina va a tener superávit comercial”.

“Primero quiero desearles a todos feliz Día de la Independencia. Hoy es uno de esos días en los que, frente a todos aquellos que plantean que este es un país sin futuro, aparece en el alma y el corazón de cada argentino el orgullo de serlo y aunque nos quieran condenar a ser un país dependiente, tenemos con qué construir patria”, comenzó diciendo el funcionario.

Al iniciar el acto, el ministro le agradeció “a aquellos que en el año 2012 tuvieron el coraje, a través del liderazgo de Cristina Kirchner, de recuperar YPF”, pero también “a aquellos que en su momento lideraron el proyecto YPF-Chevrón frente a todas las críticas, porque permitió el desarrollo de Vaca Muerta”.

“Vaya mi agradecimiento al Presidente por seguir con este proyecto cuando en diciembre el Fondo Monetario Internacional nos pedía que lo frenáramos, porque esto no lo vamos a disfrutar en los próximos seis meses, esto tiene que ver con una iniciativa a largo plazo que la van a disfrutar las próximas generaciones”, destacó.

Asimismo, le envió un reconocimiento “a los legisladores que votaron el impuesto solidario y a los autores de ese proyecto, Máximo Kirchner y Carlos Heller”, y también “a los que pagaron” ese gravamen, a los que, adelantó, se les enviará “una carta con el resultado de las obras y un agradecimiento”.

Massa (@SergioMassa) destacó que el Gasoducto Néstor Kirchner "cambia la matriz económica y energética" del país pic.twitter.com/onVlHmmS51 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) July 9, 2023

“Y a los que no pagaron, se perdieron la posibilidad de ser parte de un hito, aunque se lo vamos a cobrar igual, pero no fueron parte de un hito que van a disfrutar millones de argentinos”, siguió Massa.

Por último, el titular de la cartera económica destacó que, con esta obra, se va “a agregar valor para venderle al mundo material con valor agregado del trabajo argentino” y auguró que se va “a aumentar las exportaciones de petróleo” y que en los próximos años “la Argentina va a tener superávit comercial”.

El elogio de Cristina Kirchner a Sergio Massa: "Te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo y no arrugaste"

La vicepresidenta Cristina Kirchner agradeció al ministro de Economía, Sergio Massa, que se hizo cargo "en un momento muy difícil" y llamó a "discutir en serio" entre todos porque no "nos vamos a salvar exportando commodities" sino que "necesitamos margen para invertir".

"Sergio, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo. No arrugaste, fuiste para adelante y eso siempre es bueno. Hay que entender a la función pública que es 24x24 y si no le ponés empeño, seguro no te sale", enfatizó.

"Ha llegado el momento de que podamos entre todos discutir en serio sobre las cosas que nos han pasado porque el endeudamiento es muy grande y no crean que nos vamos a salvar exportando commodities, necesitamos margen para invertir en innovación, tecnología, para poder agregar valor y trabajo de calidad y tener buenos salarios", indicó la Vicepresidenta al inaugurar el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en Salliqueló.

En pleno acto de inauguración del #GasoductoNestorKirchner, Cristina reconoce el trabajo del Sergio Massa. Todo un gesto de apoyo en este contexto eleccionario. pic.twitter.com/SAU9OGFjS1 — Editor✍ (@Editor_76) July 9, 2023

Asimismo, CFK volvió a apuntar a Mauricio Macri y la deuda que dejó luego de sus cuatro años de gestión: "Este déficit que tenés que sufrir Sergio, cuando estas atajando en economía, no fue causada por un político. Es más, un político fue en el que en 2005 pagó al FMI y pudo recuperar el timón de la economía argentina y generar por ejemplo después que pudimos recuperar YPF, lograr los mejores salarios de nuestros trabajadores de América Latina", agregó.