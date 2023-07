Ecologistas y jeeperos reavivan el debate ambiental por las trillas

jueves 06 de julio de 2023 | 5:00hs.

Si bien en Misiones se organizan fechas amistosas para encuentros de jeeps y trilleros de motocross, se viralizaron videos de trillas jeeperas en el monte misionero. Referentes ambientalistas advierten que la actividad “es inadmisible” debido al daño ambiental que genera al destruir la vegetación y contaminar los cursos de agua.

“Es una actividad que hace mucho tiempo estuvo en auge y después fue disminuyendo de alguna manera. Pero hay otra cuestión: en Brasil ha crecido mucho este tipo de actividades y ha contagiado a Misiones”, indicó el integrante del Frente Ambientalista Kaapuera, Raúl “Rulo” Bregagnolo. En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva, remarcó que “el impacto ambiental que genera la presencia de vehículos que remueven el lecho de los arroyos es muy grande”.

En este sentido, cuestionó que “a esta altura de la existencia, cuando el planeta se está calentando, cada árbol tiene un valor importantísimo y cada uso de agua es significado de vida, no debería admitirse más este tipo de actividades”. A su vez, hizo hincapié en que estos grupos trilleros “hacen una remoción de ese ecosistema que termina no sólo ensuciando el agua, que es lo que se ve, sino destruyendo las huevas de los peces, generando ruidos molestos con la ruptura de vegetales y no consideran el daño que hacen a la familia agraria que vive aguas abajo”. “Es como el desafío contra la naturaleza, no el deseo de disfrutarla”, analizó.

El ecologista también subrayó que “el arroyo es una vía de tránsito a la que cualquiera tiene acceso, no existe la propiedad privada de ese curso de agua”. Así, mencionó que en Aristóbulo del Valle se concedieron hectáreas a un grupo de jeeperos para armar su circuito, donde realizan actividades una o dos veces al año.

No obstante, recalcó que “esta modalidad de avanzar en chacras donde hay arroyos o bañados y desafiar a la naturaleza destruyéndola es inadmisible, y se da mucho en la zona de San Pedro y El Soberbio”.

“Después se justifican con la plantación de árboles. Ni miles de árboles justifican el daño que hacen en ese ratito, tanto por los aceites de los motores en los cursos de agua como por el desastre que queda en la naturaleza y los residuos que dejan”, apuntó.

Asimismo, señaló un caso en el que la actividad fue advertida e intervenida en 25 de Mayo hace algunos años. “Era inadmisible y tenía aval del municipio”, dijo. En este marco, puntualizó que “tenemos la ley de humedales en vigencia, la ley de bosques protectores y la ley de agua, que se cumplan; tenemos leyes que claramente prohibirían este tipo de actividades así que, si se están haciendo, se infringen”.

Al ser consultados por este medio desde el Ministerio de Ecología, expresaron: “Las trillas no están autorizadas en las áreas naturales protegidas. Son los municipios en cuya jurisdicción se hacen los eventos los que autorizan las actividades y controlan que no dañen el medioambiente. Son las comunas las que autorizan dónde se hacen las trillas”.

“En cuanto a los trails, tan de moda en estos tiempos, sí hubo casos que se hicieron en áreas protegidas, pero con el control y supervisión de guardaparques provinciales”, agregaron.

Jeepeadas

Las trillas se posicionan en un terreno ambiguo dado que sirven a las pequeñas economías de las localidades y movilizan a los pueblos en cada fin de semana que se realizan; pero por otro lado tienen un impacto ecológico cuando no son controladas o tienen un plan de contingencia ambiental.

“La mayoría de los grupos que organizan travesías en distintos pueblos tienen un predio propio. Nosotros estamos organizados a nivel provincial como una federación misionera de 4x4 o vehículos todoterreno. Los predios ya sea que estén donados por las municipalidades, en comodatos o un espacio que hayan comprado. En ese predio es donde la mayoría desarrolla las actividades deportivas”, explicó a to Muchewicz, organizador del Jeep Fest, el evento más grande del país que tiene convocatoria internacional y se realiza en San Vicente.

“Por ejemplo, este fin de semana que viene, el 15, 16, 17 de julio hay un encuentro en Eldorado de 4x4. Eso se hace todo dentro de un predio”, agregó.

Por otra parte, Muchewicz señaló: “Las travesías se hacen en caminos vecinales o caminos de chacras. En nuestra región, de Oberá hacia arriba, está lleno. Son caminos difíciles, angostos, caminos que han dejado por ahí las máquinas que hacían la parte forestal y sacaron la madera en su momento. Pero son caminos ya hechos con antigüedad, no se hacen caminos nuevos ni se rompe vegetación.

“El jeepero en sí, dos cosas tiene como ley. Una es no tirar absolutamente ningún residuo en el lugar, va todo arriba del Jeep y cuando se sale, se limpia. Y la otra es siempre mirar por el espejo, no dejar a nadie atrás. De eso se trata, es un paseo con obstáculos”, mencionó.

Por otra parte, mencionó que en contrapunto al usufructo de los espacios se realizan limpiezas de cursos de agua y se reforestan árboles nativos, en los predios y zonas donde se realizan los eventos.

En tanto, Wilson Caneppele, organizador de la trilla de motocross más importante de la provincia comentó que “el único impacto que le veo a las trillas son los pases por los arroyos, porque lo nuestro es distinto a los 4x4. En nuestro caso, pasamos por senderos entonces no hay destrucción de la vegetación. Además los eventos tienen un impacto muy positivo en las comunidades locales, se moviliza mucho la economía”.

“Nosotros estamos dispuestos a trabajar para mejorar y disminuir el impacto que se pueda generar. En muchas ocasiones, hemos llevado a cabo trabajos de cuidado ambiental con Ecología”, finalizó.



El antecedente de la trilla de Santa Ana

Una antecedente sobre la problemática generada por las trillas es el de Santa Ana. En ese municipio la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (Ademi)

y la Asociación de Trilleros de Santa Ana, firmaron un acta acuerdo con el objetivo de consolidar vínculos estratégicos de colaboración e interacción. La iniciativa se realizó en la misma línea del programa de desarrollo local ‘De qué va vivir mi pueblo’ y el acuerdo establecido con la Municipalidad se enfocó en sostener acciones de crecimiento económico para la comunidad en el largo plazo.

Para el 2020, la trilla de Santa Ana era la única que tenía un Plan de Contingencia Ambiental, para prevenir accidentes ambientales o bien actuar en consecuencia.

En 2023 el cronograma de trillas con motocross tiene 20 fechas en distintos municipios.