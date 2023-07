Un misionero en medio del allanamiento a Milagro Sala

lunes 03 de julio de 2023 | 9:48hs.

Efectivos policiales allanaron el pasado jueves 29 de junio la casa de la dirigente social Milagro Sala en el barrio Cuyaya de la capital jujeña en el marco de una causa derivada de las manifestaciones ocurridas en los últimos días en Jujuy, lo cual provocó repudios de diversas organizaciones y dirigentes políticos. Ese día, en la casa de la dirigente social había un misionero de vista, que contó a El Territorio con detalles lo que se vivió aquella mañana.



El procedimiento fue ordenado por el juez especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración, Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes, con el objeto de secuestrar dinero, computadoras y teléfonos celulares, dijeron allegados a Sala, quien cumple arresto domiciliario. La medida se realizó con el apoyo de perros que revisaron todo el inmueble, incluyendo la habitación que ocupa Raúl Noro, esposo de Sala, quien se encuentra gravemente enfermo y, según su familia, está "en sus últimos días".

Justamente a Raúl Noro es a quien había ido a visitar el dirigente social misionero Marcelo Estigarribia, quien terminó sufriendo los apremios de la fuerza de seguridad jujeña al encontrarse en la vivienda de Sala al momento del allanamiento. “yo estaba en la casa de Milagro en Jujuy, porque fui a visitarle al marido (Raúl Noro) de quien soy amigo hace varios años”, explicó el misionero en diálogo con El Territorio.

Luego comenzó a relatar lo sucedido esa mañana de jueves. “Hubo una requisa, entraron un montón de policías y bueno a mi incautaron el teléfono y la plata que tenía para moverme y pasear esos días por Jujuy. A otros compañeros de otras provincias que también estaban ahí les sacaron sus pertenencias”, comenzó contando Estigarribia, quien había llegado a Jujuy unas horas antes con la intensión de visitar lugares turísticos de la provincia norteña. Viaje que aprovechó además para visitar a su amigo, en condición delicada de salud.

“Fue bastante heavy, hubo golpes y empujones cuando le reclamamos el tema de por qué no incautaban los celulares, si nosotros éramos visitas y no habitantes permanente de la casa, ya que nosotros estábamos visitando al marido de Milagro que está muy complicado, está muy enfermo, tiene un cáncer terminal”, contó el Misionero.

Además, Estigarribia contó que la Policía les incautó el dinero que llevaban para gastos personales. Según relata el Misionero “hasta el día de hoy estamos incomunicados, no nos devolvieron ni los celulares ni el dinero que nos incautaron a los visitantes”. Sobre como siguió el operativo contó que “pasamos como ocho horas retenidos en contra de nuestra voluntad y después de todo lo que pasó nos citaron a la fiscalía de acusación y nos terminaron diciendo que nos iban a devolver todo lo que nos sacaron, pero en realidad nunca nos devolvieron nada. Allí nos hicieron declarar y luego nos quisieron hacer firmar cosas que no habíamos dicho”, relató.

“La verdad que fue una persecución total, tuvimos que salir como escapando de Jujuy porque la policía nos seguía y vigilaba por donde vayamos. Nos terminamos yendo de Jujuy a Salta antes de lo previsto en el pase, por esa persecución, que se extendió hasta que cruzamos la frontera con Salta”, relató el misionero que por estas horas vuelve a la tierra colorada luego de la tensa experiencia que le tocó vivir en la provincia norteña.

Sobre su vuelta a Misiones contó que estuvo “buscando dinero y todo como para volverme en porque nos dejaron sin nada y no nos dieron la posibilidad de recuperar nuestras cosas. Al igual que yo otro compañero de Corrientes también quedó varado”. Sobre el paseo trunco reflexionó que “fuimos a Jujuy a visitar a Raúl (Noro) y después íbamos a hacer turismo por la provincia. La verdad es que no es recomendable visitar Jujuy porque si no pensás ideológicamente como ellos (el gobierno provincial) vas a estar siempre a punto de caer en cana”.

Al misionero se lo puede ver en uno de los videos que se realizaron como documentación durante el allanamiento en la casa de Milagro Sala.