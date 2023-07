Cuando la alimentación es lo que enferma

domingo 02 de julio de 2023 | 1:30hs.

El acelere de la rutina, los tiempos cada vez más acotados, la influencia de los medios y las redes sociales, el estrés. Un sinnúmero de factores influye en que la alimentación de cada día no sea la más saludable.

No es un dato menor porque alimentarse correctamente tanto así como la actividad física es clave para lograr calidad de vida. Especialistas consultados esbozan, en una suerte de ateneo, cuáles son las enfermedades más frecuentes causadas por la mala alimentación, ya sea por los excesos o bien por las carencias de determinados componentes como las verduras o el agua.

Tiempo atrás parecía algo lejano, pero hoy también se da cada vez con más frecuencia en los consultorios médicos de la provincia. Obesidad y sobrepeso, bulimia y anorexia, gastritis nerviosa y vigorexia son algunas de las patologías que se imponen en la entrevista médica en la actualidad.

"En los últimos años hemos observado el aumento excesivo en los alimentos ricos en calorías que, asociados a la baja actividad física, un aumento de peso sostenido llevando a nuestra población a un nivel de sobrepeso del 60%", advierte Jorge Eduardo Carrozzo, quien integra el equipo de Tratamiento Integral de Obesidad, que funciona en el Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga y que tiene a su cargo el Servicio de Cirugía Bariátrica.

El médico hace hincapié en un concepto válido para cualquier situación y contexto: aprender a comer. "Todos los días tenemos consultas en el consultorio de personas que se quieren hacer las operaciones bariátricas como si fuera una solución mágica y lo importante es hacer el tratamiento y aprender a comer. El mayor problema que notamos en el consultorio es que los pacientes obesos comen fuera de hora, o en forma desordenada o comen mucho volumen de comida", afirmó Carrozzo.

En la vereda de enfrente, prácticamente como un antagónico, se encuentra el drama de la bulimia y la anorexia. "Se trata de trastornos de la conducta alimentaria en la que la persona tiene mucho miedo a subir de peso", señaló Florencia Córdoba, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Misiones, y reforzó la idea: "Debemos comenzar a pensar en términos de diversidad corporal, todos somos distintos".

En igual escalón va la vigorexia "una alteración en la imagen corporal dónde la persona se preocupa excesivamente por su cuerpo y busca aumentar la masa magra sin control, con ejercicios, dietas y sustancias nocivas", contó la nutricionista Karen Stefan.

La gastritis nerviosa, por otra parte, es similar a otros tipos de gastritis, pero su causa es la influencia de la relación entre los neurotransmisores y los mecanismos del estrés. Puede afectar a cualquier edad y el tratamiento debe ser integral, incluyendo manejo del estrés, cambios en la dieta y, en algunos casos, medicamentos. Es importante descartar otras condiciones médicas antes de diagnosticar la gastritis nerviosa.

La médica gastroenteróloga Guadalupe Luzuriaga realizó su aporte y remarcó la importancia de prestar atención a los síntomas y consultar con un médico para descartar otras causas más graves, como sangrado o pérdida de peso.

Salud y alimentación van de la mano. A modo de reflexión, la psiquiatra y endocrinóloga María Teresa Calabrese, quien además se especializa en tratar trastornos de la alimentación, ofreció una mirada integral.

"Un diagnóstico de un trastorno de la alimentación no tiene una única causa ligada a lo que esa persona come o no come, sino que también hay otros factores que lo determinan. Por eso para tratar las enfermedades es necesario un abordaje que tome todas las aristas que

