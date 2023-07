Marcha de los días: Cuatro escuderías políticas hacen pole position

domingo 02 de julio de 2023 | 3:30hs.

La sorpresiva precandidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, generó recuperación de terreno para el peronismo, que lo llevó a situarse en la primera posición o pole position, para arrancar la carrera hacia la presidencia. Si bien dentro de Unión por la Patria es el candidato oficial, no es el único, porque Juan Grabois no bajó su candidatura y sale a probar suerte. A este líder social, las mediciones no le resultan importantes hasta ahora para incomodar al massismo, pero lo que recoja por izquierda le termina sirviendo al peronismo. De esta manera, en las Primarias del 13 de agosto, se definirán internas en cuatro de las siete alianzas. De los ya citados, Massa y Grabois por UP, van a elecciones internas en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Por el Frente de Izquierda (FIT) son dos las fórmulas presidenciales, una integrada por Myriam Bregman y Nicolás del Caño y otra, Gabriel Solano (Partido Obrero) y Vilma Ripoll (MST). A su vez, el Frente Liberar, lo encabeza el periodista y conductor televisivo Santiago Cúneo, quien competirá en las Paso ante el dirigente social Raúl Castells.

Hay cuatro escuderías con mayores pesos y poder de movilización, encabezados por Massa, Bullrich, Larreta y Milei. Ese es el orden además de los primeros números que se manejan. La aparición de Massa permitió a UP sacar algunas ventajas en las Primarias a realizarse en agosto frente a los dos competidores que se presentan como sus principales contrincantes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El tercero en competencia es el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei que perdió algo de intención de votos en los últimos días, pero son las principales escuderías y con mejores condiciones para disputar esta primera prueba de circuito con las Primarias de agosto y prepararse para la verdadera carrera a correrse en las elecciones generales y una eventual segunda vuelta para conocer al ganador.

A medida que pasan los días, hay nuevas evaluaciones de cada candidato. El que disparó un Twitter como si fuera un misil fue el escritor y periodista, Jorge Asís al sostener en pocos caracteres que si Patricia Bullrich le gana -en la interna- a Rodríguez Larreta, el próximo presidente es Sergio Massa. Explicó luego a los medios que JxC, pensaba arrancar estas elecciones con la certeza de creer que tenían el poder absolutamente servido, sin embargo, apareció Milei que comenzó a hostigar y sacarles voto por la derecha. También se puede decir que la jugada del peronismo con Massa como candidato, terminó descolocando a los opositores al salirse de escena Cristina Kirchner a quien estando bajo los reflectores todos podían lanzar misiles recargados.



En plena campaña

Más allá de las especulaciones hay que salir a la pista a competir. Antes de dar las primeras vueltas, cada equipo intenta demostrar que tiene el piloto ideal para conducir a una argentina convulsionada. Coraje, temple y decisión son cuestiones que se necesitarán en cada tramo del recorrido a quien se haga cargo de conducir el país. Uno de los sectores de gran influencia y poder, como es el sector empresarial empezó a monitorear con mayor profundidad a los candidatos. Los invitó a sus ámbitos para escucharlos y empezar a sacar conclusiones a quien apoyar. Se trata del círculo rojo, de gran influencia y poder. Sobre todo se trata de un grupo que no está dispuesto a dilapidar el futuro en manos de quien no trasmite confianza. Es decir, la política y los dirigentes entraron en etapa de diagnóstico. Uno de esos sectores es el industrial, que transitó por la etapa de mayor incertidumbre durante la gestión de Menem a de la Rúa, para luego levantar cabeza en la primera etapa del kirchnerismo con Néstor y Cristina, volver a hundirse con Macri y recuperar aire con la actual gestión de Alberto Fernández, al haber conseguido 34 meses seguidos de crecimiento del empleo registrado en el sector. Un dato concreto que tiene mucho peso en el momento de decidir. En ese sector el gobernador Axel Kicillof, que va por su reelección puede ser un gran recolector de votos para el oficialismo nacional, porque maneja un distrito que concentra el 60 por ciento de esas actividades y con atención y asistencias al sector fue consiguiendo apoyo a favor del peronismo. Por esta razón, se conoció que, entre los industriales en el momento de elegir, se inclinan en primer lugar entre Massa y Rodríguez Larreta y en menor medida por Bullrich, quien no habría logrado transmitir confianza a los integrantes de la Unión Industrial Argentina.



Morales en Misiones

La tarea de buscar adhesiones y apoyar a los precandidatos, fue parte de la gira que realizó en Misiones el aspirante a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales. Por este espacio de Rodríguez Larreta, se presentan como candidatos a senador Ariel Pepe Pianesi, a diputado nacional, Alfredo Schiavoni y para el Parlasur, Horacio Ortigoza. Es que JxC se dividió en dos en Misiones y, una segunda lista apoya a Bullrich, donde Martin Goerling encabeza la lista de Senador, para diputado nacional Emmanuel Bianchetti y Parlasur, Gustavo González.

En cuanto al jujeño que integra la fórmula que encabeza Rodríguez Larreta, entre otras actividades, se reunió con miembros de la Cámara de Comercio de Posadas y con integrantes de la Confederación Económica de Misiones (CEM). Los anfitriones se encargaron de exponerle a Morales la situación de la industria, el sector productivo y comercial de Misiones y detallar la posición estratégica de la provincia. A su vez, recibieron al candidato para escuchar sus propuestas, quien les habló de poner las cuentas públicas en orden, prometió reglas claras que generen previsibilidad y avanzar en cuestiones estructurales en la matriz productiva argentina.



Examinado por el círculo rojo

En cuanto al diputado y precandidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei también está siendo estudiado por el círculo rojo. Entre los industriales ya generó cierta desconfianza. A su vez, esta semana salió a defender la propuesta liberal en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

Es que el partido de derecha extrema encabezado por Milei, genera cierta simpatía entre quienes están molestos por las últimas dos administraciones nacionales, pero no logra trasmitir del todo tranquilidad y confianza de llegar a ser el administrador nacional que necesita en este momento el país. Es lo que sucedió esta semana cuando habló ante más de 250 empresarios, a quienes les aseguró que sabe cómo bajar la inflación y que tiene el coraje para hacerlo, sostuvo en momentos que repasaba la historia del déficit fiscal recurrente del país. Hasta allí, los asistentes se sentían cómodos con el discurso, aunque no ocurrió lo mismo, cuando empezó a hablar de eliminar el actual sistema de obra pública de llegar a la presidencia. De hecho, esa propuesta que fue rechazado casi en el acto por el titular de la cámara de la construcción (Camarco), Gustavo Weiss. Además, repitió el plan de reforma financiera que apunta a terminar con el Banco Central y luego criticar a lo que denomina el modelo de la casta, dejando ver su intención de avanzar con recortes para terminar con lo que plantea un conflicto entre necesidades infinitas y recursos finitos.



Massa entre gestión y campaña

No fue el único que estuvo por estos días con calculadora en mano. Massa en su calidad de ministro de Economía, se puso al día con las obligaciones financieras con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina le pagó un monto de 2.700 millones de dólares, aunque la particularidad es que no abonó con la moneda norteamericana, sino que utilizó yuanes y Derechos Especiales de Giro (DEGs), esta última, es la moneda del FMI por dos vencimientos que operaban este mes. Como factores positivos también logró la caída del riesgo país e incrementos de activos.

Lo previo representó plena gestión del ministro. Pero también, ya está movilizándose con el traje de precandidato enviando señales positivas como la foto con Daniel Scioli, de unidad. Por estos días desde todos los sectores peronistas intentan mandar al freezer las disputas internas, y hacen apología de la unidad. Unidad hasta que duela, afirman. Por eso la sucesión de fotos y videos que están apareciendo por estos días.

Massa ante la Convención Anual de Cámara de la Construcción (Camarco), habló de las negociaciones técnicas con el FMI, pero también agregó un factor simbólico importante la puesta en marcha del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), que serviría como plataforma de lanzamiento de campaña de Massa el próximo 9 de julio. Por lo tanto, el Día de la Independencia, se celebraría además como de la Soberanía Energética argentina. En palabras del ministro de Economía, es la obra pública más importante de los tiempos recientes y una demostración de qué sucede cuando coinciden el Estado, los empresarios privados y los trabajadores.



La importancia de un espacio ordenado

En el inicio de la campaña electoral, en Misiones, el Frente Renovador de la Concordia presentó a sus candidatos y detalló las expectativas de ir con la denominación de Innovación Federal que estará en la boleta presidencial de Massa mediante Unión por la Patria (UP). Así como habían adelantado en dar a conocer la lista, fue el primer espacio provincial en presentar a sus candidatos en sociedad, que para senadores está encabezado por el actual vicegobernador Carlos Arce acompañado por la diputada provincial Sonia Rojas Decut y Milton Astroza. Como precandidatos a diputados nacionales se encuentra Daniel “Colo” Vancsik, Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Adriana Bezus. Y para el Parlamento del Mercosur, encabeza la lista el actual diputado nacional Diego Sartori y Agustina Chiófalo.

En la oportunidad, el conductor de la Renovación, Carlos Rovira destacaría en varias intervenciones la importancia de tener un espacio ordenado y sin internas, para luego destacar la decisión de compartir boleta con el candidato a presidente y vicepresidente de UP, Sergio Massa y Agustín Rossi. En lo que marcaría gran parte de su línea discursiva, al resaltar la importancia de lograr un orden político para luego actuar en igual sentido en lo económico, destacó que tales acciones les están dando resultados muy exitosos en lo económico a Misiones en medio de la galopante inflación. Es producto del alto consumo, impulsado por compradores provenientes de Paraguay y Brasil. Se suman un alto nivel de inversiones comerciales y turísticas y altos resultados de eventos desarrollados en la provincia.

Rovira estuvo acompañado en la presentación de candidatos, por el gobernador actual y el electo, Oscar Herrera Ahuad y Hugo Passalacqua, el vicegobernador electo Lucas Romero Spinelli y el reelecto intendente de Posadas, Leonardo Lalo Stelatto.

Uno de los aspectos destacados del discurso de Rovira estaría ligado, por un lado, a una clara sintonía con Massa, de quien reconoció haber acompañado las principales gestiones realizadas y conocer la provincia mejor que cualquier otro candidato nacional.

A su vez, elogió el equipo armado por el aspirante a la presidencia -en términos automovilísticos sería con la mejor escudería- y, sostuvo que Massa será el candidato más votado en las Primarias. Trascendió que hay comunicación constante desde el despacho del ministro con Misiones.

Herrera Ahuad en la oportunidad destacó la enorme confianza en los candidatos que integran la lista de la Renovación e indicó que, con ello, será sencillo militar la lista a favor de Massa.



Con representación provincial

En Misiones, el partido Fuerza Liberal se presenta como una colectora de la candidatura de Milei. Con la presentación de sus candidatos el viernes, dieron inicio a la campaña electoral. En la tierra colorada, el abogado Alejandro Jabornicky encabeza la lista a senador y el actual diputado provincial del PRO, Jorge Ratier Berrondo es el primer precandidato a diputado nacional y para el Parlasur, Jorge Cabral.

En el Partido Obrero, a senadora Virginia Villanueva, a diputado nacional el dirigente social Aníbal ‘Tato’ Zeretski y para el Parlasur, Eduardo Cantero.

También ya están listos para salir a competir otros espacios políticos. Por Hacemos por nuestro país que lleva a Juan Schiaretti junto a Florencio Randazzo como precandidatos a presidente y vice, encabezan la lista en Misiones para el senado Sabina Vetter, para diputado nacional Abel Motte y para el Parlasur, Laura Jacobassi.

El Partido Agrario y Social, promueve la idea que vuelve a su esencia y postula como precandidatos, a senador a Sebastián Tiozzo, para diputado Nacional Héctor "Cacho" Bárbaro y Parlasur Normelia Dos Santos.

Todos los espacios nacionales y provinciales esperan el 9 de julio para iniciar la campaña electoral en los medios de comunicación audiovisual. Además de la creatividad de los anuncios en todas las plataformas, los ciudadanos merecen que se difundan las propuestas y modelos para terminar con las antinomias, para hacer crecer y desarrollar el país federal definitivamente.