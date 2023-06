sábado 24 de junio de 2023 | 15:00hs.

La Selección Argentina de Vóley Femenino, Las Panteras, arribó ayer a Montecarlo con el reconocido director técnico Daniel Castellani y el cuerpo técnico para realizar varios entrenamientos y una concentración hasta el 1 de julio en el polideportivo Municipal.



Luego de su paso por Bariloche, Córdoba y Rosario, el DT argentino y su equipo remarcaron la iniciativa de descentralizar las prácticas del equipo. La idea es dejar el Cenard y moverse por el interior del país para dar a conocer la disciplina. El equipo está integrado por jugadoras de Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, San Juan y una ecuatoriana nacionalizada hace varios años.



Montecarlo fue la localidad elegida para el arribo de Las Panteras y allí los fanáticos y aficionados del vóley de toda la provincia podrán ver las prácticas desde cerca, ya que los entrenamientos son abiertos al público.

El entrenador Castellani busca un equipo que sea más agresivo en cancha. Foto: Graciela González

Hoy arrancarán con doble turno, por la mañana pesas y pelota y por la tarde pelota, mientras que para mañana el plantel tiene previsto un tour a Cataratas. El lunes seguirán los entrenamientos y el jueves se conformarán dos equipos con las 17 jugadoras que vinieron para una demostración en cancha.



“Estamos impresionados por la infraestructura de Montecarlo. Es una de las mejores canchas en las que hemos estado. La calidad del espacio, con tres canchas para entrenar, el piso de última generación, la altura. Acá vamos a poder hacer un buen trabajo para el equipo, para la comunidad, para los chicos y los profes”, destacó el entrenador Daniel Castellani.



Respecto a la preparación del equipo, el entrenador explicó que “el 80 por ciento de las jugadoras juegan en clubes de Europa y llegaron en las últimas tres semanas” para los entrenamientos.



“Hemos introducido algunos cambios, estamos tratando que jueguen más rápido, con más combinaciones de ataque. Estamos tratando de mejorar el saque para ser un arma de presión al rival, cosa que no es común en el femenino. Consideramos que para ganar hay que tomar riesgos, esta propuesta les gusto a las chicas y con Cuba se vio un equipo más agresivo, más intenso con presión desde el saque, algunas cosas que veníamos entrenado”, analizó Castellani.



Respecto a la conformación del equipo dijo que “acá hay 17 jugadoras, que es la base, después para los torneos hay que armar equipos de 14 jugadoras. Pensamos en entrenar con más (jugadoras) porque nos gusta que haya competencia sana para que eso empuje nuestro nivel”.



Uno de los ayudantes técnicos es el destacado opuesto de la selección nacional retirado Marcos Milinkovic, quien en esta oportunidad no llegó a Misiones por compromisos personales. El ex capitán de la selección le aporta el profesionalismo, su experiencia mundialista y de la competencia en clubes de Brasil e Italia, al cuerpo técnico.



Hoy, a partir de las 15.30, el entrenador Daniel Castellani dará una clínica, destinada a entrenadores y jugadores. El evento se realizará en el polideportivo Municipal y está enmarcado en la estadía de la selección en suelo misionero.