Encarnación: sorpresivo bloqueo impide cruzar el puente hacia Posadas, miles de personas varadas

martes 20 de junio de 2023 | 16:14hs.

El intenso movimiento de personas que por el fin de semana largo cruzaron a Paraguay por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz (que une Posadas con Encarnación) y ahora pretenden regresar al país, generó un caos del otro lado de la frontera. Hay familias que llevan varias horas esperando para cruzar el viaducto y en medio de eso, bronca, indignación, gritos y hasta descompensaciones producto de una situación que parece no tener solución.

En este momento, informan medios radiales y televisivos encarnacenos, que una multitud se agolpó en la cabecera del puente y decidió bloquear el tránsito a modo de protesta, buscando que las autoridades hagan algo para evitar los adelantamientos indebidos y la agilización de los trámites migratorios. También exigen que del lado argentino habiliten más casillas porque, dijeron, solamente "dos o tres están funcionando" por el feriado.

TVS Encarnación reportó hace menos de una hora la descompensación de un hombre en plena fila, debiendo intervenir una ambulancia del sistema de salud que lo llevó a un centro asistencial para compensar su cuadro. En sintonía con eso, otras personas denunciaron estar varados por más de 17 horas. Calculan que son 15.000 argentinos y 5 mil paraguayos.

"Llegamos a un acuerdo y ofrecemos una solución inmediata. Vamos a liberar la carga en el puente, van a subir todos como siempre fue. Supuestamente está prohibido pero yo asumo el compromiso", dijo hace instantes Christian Ríos, gobernador de Itapúa, buscando calmar los ánimos de las familias varadas.

"Les pido por 24 horas tolerancia con los hermanos extranjeros", insistió Ríos a los ciudadanos paraguayos que desean utilizar el puente y volvió a ratificar "se libera el puente por tiempo indefinido a mi cargo" porque "no tengo retorno del lado argentino, no estan los altos jefes por el feriado y por eso no existen respuestas concretas".

En consonancia con eso el mandatario prometió "acompañar a todos en este momento para hacer fuerza en la cabecera argentina", aunque el reclamo de las personas continuó haciendo referencia a que es "una solución paliativa" y que "mañana otra vez vamos a estar peor que ahora".

#Móvil970 | @Ro_wachugi



🗣️ Manifestantes cerraron la cabecera del puente que une Encarnación con Posadas hace dos horas, lo que generó una cola de vehículos y un caótico tráfico en la zona.



⬆️ #PaseLoQuePase

📻 #Universo970AM pic.twitter.com/ygKU5NIZRI — Universo 970 AM (@Universo970py) June 20, 2023

En medio de esta situación, el gobernador de Itapúa anticipó que mañana buscará reunirse con su par de Misiones "en busca de una solución definitiva".

En otro sector encarnaceno, buscando salir del vecino país como sea, por cuestiones laborales o agotamiento, por estas horas también está colapsada la estación de trenes en Encarnación.