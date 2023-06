Valentino Mattive hizo podio en la Copa Abarth

domingo 18 de junio de 2023 | 10:06hs.

El obereño Valentino Mattive hizo podio en su debut en la Copa Abarth y terminó segundo en la cuarta fecha disputada en el Autódromo Rosamonte de Posadas.

El juvenil piloto misionero largó mal, ya que era la primera vez que largaban en movimiento, y cayó al curto lugar. La prueba se neutralizó debido al vuelco, sin consecuencias para el piloto Franco Angaramo.

En el relanzamiento Naranjo se escapó ya que se peleaban Elias Vázquez, Esteban Zuberbuhler y Valentino Mattive. Mattive presionó a los dos y Vázquez se pasó en la cero, saltando el obereño al segundo lugar. Sobre el final y nuevamente en al curva cero, el Valentino pudo con Zuberbuhler para ser segundo.

La prueba terminó por tiempo y con 10 vueltas, justo en el momento en el que Mattive se acercaba al puntero. Así ganó Naranjo de punta a punta, seguido por Mattive, podio que fue celebrado por todo el público presente y tercero llegó Zuberbuhler.

“La verdad es que la pista estaba muy complicada muy fría, me compliqué en la largada por falta de experiencia. Después pude remontar hasta llegar al podio y estoy muy feliz y va dedicado a todos los sponsors que me apoyaron en este debut, para mi papá en su día y para todos los misioneros. Naranjo se me escapó porque nos peleamos atrás después cuando lo fui a buscar ya había hecho una diferencia. Tratare de seguir en la categoría, vamos a trabajar en el presupuesto porque me gustó mucho y una hermosa experiencia”, indicó Mattive

“Me pude escapar y hacer una diferencia tranquilizadora. Un circuito muy complicado, la pista estaba muy fría, pero muy feliz con el resultado le pude regalar la victoria a mi papá en su día. Por suerte se pelearon atrás y pude correr tranquilo”, comentó Joaquín Naranjo, vencedor de la prueba.