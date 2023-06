La farola sin luz que resiste al tiempo

domingo 18 de junio de 2023 | 6:00hs.

En la plazoleta del barrio Lapacho de Hipólito Yrigoyen, a pocos metros de la Municipalidad local, la vieja farola ya no da luz, pero su lumbre emana de su historia.



“Un exintendente rescató la antigua farola, no sabemos de dónde la trajo, y la colocó en medio de la plazoleta hace unos 20 o 25 años diría yo”, contó la vecina Irma Miñarro. “Era una cosa hermosa cuando la farola andaba e iluminaba la plaza, los chicos solían romper el foco y lo cambiaban, hasta que se quedó así como está hoy. Hay otras farolas que andan, pero falta más iluminación y ojalá alguien la arregle porque es parte del paisaje del barrio”, consideró la lugareña.



Situada en el centro de la plaza, cerca “del cruce”, lugar estratégico en el pueblo, ya que enfrente se encuentran el cajero, la municipalidad, la salita y la parada principal de colectivos, todos los caminos convergen ahí y la farola no pasa desapercibida. Sobre una base de hormigón y una escaleras para levantarla un poco más, rodeada por otras jirafas que parecieran ser de led, con vestigios de capas de pintura y un armazón que recuerda a las lámparas que se usaban con el combustible de kerosén. De pie, oxidada, con un pasado que quedó en algún lugar del tiempo o en un recodo de memoria, es la llamativa armazón, un faro de la historia.