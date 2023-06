Descubrir la belleza de Misiones en invierno

domingo 18 de junio de 2023 | 6:00hs.

El invierno llegó y es el momento perfecto para disfrutar de unas vacaciones llenas de aventura y naturaleza. Quienes buscan un lugar impresionante para explorar, no pueden dejar de visitar El Soberbio. Este destino cautivador ofrece una variedad de atracciones y actividades que dejan maravillado a cualquiera. Es una temporada especial para sumergirse en la exuberante selva y disfrutar de experiencias únicas.



Lo natural en El Soberbio

Uno de los lugares destacados en El Soberbio es el “Centro equino Guaramboca”. Ubicado a escasos kilómetros de la ruta provincial Nº13, este centro ofrece una amplia gama de actividades para todos los amantes de los caballos. Desde cabalgatas al Salto Tararira hasta la monta natural y la arquería meditativa, aquí podrás sensibilizarte y concientizarte sobre el comportamiento y la naturaleza de estos majestuosos animales.



Además, es un lugar apto para menores y también es amigable con las mascotas. Si se desea obtener más información, hay que comunicarse al 3755-221448.



Otro atractivo que no se puede dejar de visitar es “Buena Vista”. Situado en la antigua ruta 13, a tan sólo 4 kilómetros de distancia, aquí se puede disfrutar de paseos guiados en kayak de baja dificultad y alquiler de bicicletas de montaña. Para los que son amantes de la naturaleza, este lugar les encantará. Es necesario hacer reservas y también es un establecimiento apto para menores y mascotas. Si se desea obtener más información, una via de comunicación es el número 3415-784231.



Por otro lado, si se está interesado en aprender sobre la producción de aceite esencial y disfrutar de hermosos paisajes, entonces se debe visitar “Agro Galiano”. Ubicado a solo 1 kilómetro del centro, sobre la ruta costera Nº 2, este lugar ofrece senderismo, visitas a plantaciones de citronela y demostraciones del proceso de destilación. También se podrá disfrutar del Salto Galiano. Se puede obtener más información comunicándose al 3755- 598627.



Para aquellos que deseen disfrutar de una experiencia familiar, la “Cascada del Pardo” es el lugar perfecto. A 26 kilómetros de El Soberbio, sobre la ruta costera Nº 2, esta pequeña cascada es ideal para visitar con los seres queridos. Ofrece un quincho, parrilla y cabañas para que se pueda disfrutar de un día completo rodeado de naturaleza. Además, es un lugar amigable para las mascotas. Si se desea obtener más información, hay que comunicarse al 3755-698001.



Para quienes buscan emociones fuertes y deportes de aventura, “La perla de la selva” es el lugar indicado. Ubicado en Colonia Paraíso, kilómetro 28, este establecimiento ofrece senderismo, cicloturismo y kayak. Aquí se podrá disfrutar de diferentes recorridos de tres horas por el arroyo Paraíso. Esta actividad está orientada a los aficionados a los deportes de aventura y es apta para toda la familia. Es necesario hacer reservas y se puede obtener más información llamando al 2966-563426.



Además de estos destinos, hay otros lugares que también vale la pena explorar en El Soberbio, como la “Reserva Agroecológica Yasi Yateré”, “La Misión Moconá”, “Don Moconá Virgin Lodge” y el “Parque Provincial Saltos del Moconá”. z



Apostoles y su oro verde

En Apóstoles se conoce de historia y se vive la belleza del paisaje.

Apóstoles se presenta como un destino turístico ideal para disfrutar durante esta temporada de invierno. Con sus maravillosos paisajes y una propuesta turística diversa, la zona se destaca como un lugar para explorar y descubrir.



Uno de los circuitos destacados para los amantes de la naturaleza es el de los “Caminos del Chimiray”. Este recorrido comienza en la avenida San Martín y lleva a través de diferentes paradas llenas de belleza y encanto. La primera parada es el Museo Regimiento de Infantería de Monte 30, donde el viajero se podrá sumergir en la historia de la región y descubrir sus tesoros culturales.



La segunda parada es el Secadero Amanecer Campero, donde la familia Senovieski, tiene en su chacra familiar todo el circuito productivo de la yerba mate en unos pocos metros. Tienen unas 15 hectáreas de yerba mate, un pequeño (micro) molino para triturar la yerba mate canchada, y cuentan con un minisecadero del tipo barbacuá. Además de la síntesis productiva, también sobresalen por hacer funcionar su industria con el trabajo de entre tres y cuatro personas. El tercer punto es el Mirador Turístico, desde donde se podrá admirar impresionantes vistas panorámicas de la región.



La cuarta parada, “Flor Silvestre”, permite relajarse y disfrutar de la naturaleza en una chacra de 25 hectáreas, con casa amplia y pileta. En el Campo Santa María, la quinta parada, se podrá disfrutar de la tranquilidad del campo y conocer más sobre la vida rural de la zona.



El recorrido continúa con otra parada en un Mirador Turístico, donde es fácil maravillarse con la naturaleza circundante y capturar hermosas fotografías. La séptima parada es el “Establecimiento San Nicolás”, donde hay una particularidad: los visitantes pueden sentir a la yerba con sus manos y todos sus sentidos. Ingresar al galpón donde se realiza el estacionamiento, molienda y envasado es un golpe que fascina: el olor impacta y hay que detenerse a disfrutarlo.



El Campo Don Ladislao es la octava parada en este fascinante itinerario, donde la historia tiene un peso importante para la ciudad y la producción yerbatera. El campo es de grandes dimensiones. En el camino de ingreso quienes dan la bienvenida son cabritos y patos. Las primeras plantaciones de yerba mate de Apóstoles están detrás de la casona antigua que está siendo reparada.



Luego de visitar el vivero, se llegará al mirador municipal y, finalmente, al balneario municipal Chimiray.



Posadas y el finde largo

Posadas tiene una agenda variada para este fin de semana largo.

En Posadas se están preparando una serie de eventos y actividades para disfrutar del fin de semana largo. Desde música en vivo hasta espectáculos de magia y paseos guiados, hay opciones para todos los gustos y edades.



Paseo guiado de naturaleza: Hoy a las 16 se realizará un paseo guiado en el Jardín Botánico. La salida será desde el portón de acceso. Se brindará información adicional en el número 3764578395.



“Alto vuelo” en el Parque de las Fiestas: hoy por la noche, el Parque de las Fiestas acogerá el evento “Alto vuelo” a las 19. Esta vez, el escenario se llenará de música en vivo y folclore, brindando una experiencia auténtica y tradicional.



Paseo guiado en bicicleta: El lunes a las 15, los entusiastas del ciclismo podrán participar en un paseo guiado en bicicleta. La salida está programada desde el punto Eco Bici del cuarto tramo de la costanera. Esta actividad ofrece una forma divertida y saludable de descubrir los paisajes y la arquitectura de la ciudad, mientras se pedalea por hermosos senderos junto al río.



City tour “La Jangada”: Desde ayer hasta el martes, a las 16, aquellos interesados en explorar los encantos de Posadas podrán unirse al city tour “La Jangada”. El recorrido comienza en la Plaza 9 de Julio y se recomienda hacer reservas al número 376-4167538 para garantizar un lugar. Esta es una excelente oportunidad para conocer los sitios históricos y emblemáticos de la ciudad bajo la guía de expertos locales.



“Retromania” en el Parque de las Fiestas: El fin de semana largo sigue con la banda “Retromania” en el Parque de las Fiestas a las 19. Este espectáculo promete transportar a los asistentes a través del tiempo con música en vivo y los clásicos de siempre.



“El duende de la magia”: El martes, aquellos que busquen un toque mágico en su experiencia podrán disfrutar de “El duende de la magia” en el Parque de las Fiestas a las 18. Se trata de un espectáculo denominado “varieté” de magia y clown, a cargo de la compañía Mariano Di Franco y promete sorprender y entretener a grandes y pequeños por igual.