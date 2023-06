Werner y un recuerdo soñado en la capital

sábado 17 de junio de 2023 | 9:00hs.

El entrerriano Mariano Werner es uno de los ídolos del público de Misiones por su carisma y su permanente predisposición para compartir con la gente de la tierra colorada.

Werner volverá al Turismo Nacional este fin en Posadas, un escenario en el que logró su victoria más épica de su carrera deportiva. En el 2017 venía segundo en la serie y se le rompió el motor. Reparó su auto y largó último la final con gomas lisas, cuando estaba lloviendo. A los pocos minutos de que empezó la carrera paró de llover y se secó la pista. Mariano empezó a avanzar y en la anteúltima vuelta llegó a la punta y ganó una carrera soñada.

“Fue una locura, un diluvio todo el fin de semana, en la serie venía segundo y se rompe el cigüeñal y se me paró el motor y me choca Teti. No sólo tuvimos que cambiar el motor, sino que tuvimos que reparar el auto”, recordó de aquella fatídica serie.

“Así que terminamos el auto sobre la hora. Todo lo malo de la serie lo dimos vuelta en esa final soñada. Fuimos a la inversa de todos los pilotos porque la gente de Misiones, que me conoce, me empezó a mandar muchos mensajes que no llovía más. Y como largamos últimos nos jugamos a la goma lisa y pudimos revertir todo lo malo. Festejamos una final soñada y que nunca más me voy a olvidar”, afirmó en pleno viaje a Misiones.

Para el fin de semana se prevé un tiempo inestable, similar al del 2017, así que Werner se vuelve a ilusionar con que suene nuevamente el celular con la data justa de cómo estará el tiempo el domingo a la hora de la final.