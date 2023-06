Blasig se anota como candidato en la Clase 2 en Posadas

viernes 16 de junio de 2023 | 21:27hs.

El obereño Martín Blasig (Toyota Etios) quedó tercero en la primera clasificación de la sexta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo Rosamonte de Posadas y que fue dominada por Marco Veronesi (Toyota Yaris).

Blasig, que viene teniendo un año irregular, se había quedado con las ganas de correr en su ciudad natal, Oberá (la fecha del TN se había anunciado en la zona centro, pero no se pudo realizar porque la CDA no habilitó el trazado) y el cambio de escenario no lo hizo perder el objetivo de buscar ser el mejor misionero.

Con ese objetivo empezó el día y en los ensayos ya mostró sus aspiraciones al estar metido adelante y terminó los ensayos en la 8va posición.

A la hora de clasificar y con neumáticos nuevos, el obereño marcó 1:46.123 para la mejor al trazado de 4370 metros de extensión y quedó tercero a 344/1000 de Veronesi, que tiene la pole provisoria con un tiempo de 1:45.779.

“Tenemos un tercer puesto que es muy bueno para nosotros, porque la pista fue muy cambiante. Fuimos acomodando el auto y salió una linda vuelta, que nos permite estar adelante”, explicó Blasig.

Por su parte, Iñaki Beitia (Toyota Etios) quedó en la novena posición con un tiempo de 1m46s468/1000.

“Cerramos un día positivo y buscaremos seguir avanzando mañana -por hoy- en la segunda clasificación”, explicó el posadeño.

Mientras que Juan Pablo Pastori tuvo un día complicado ya que en el primer entrenamiento rompió el motor de su Toyota Etios, lo tuvo que cambiar y tuvo que cargar 40 kilos de lastre que se hicieron sentir a la hora de clasificar y quedó en la 17° posición con un tiempo de 1m46s929/1000.

“Mucha bronca porque no sabemos cómo pasó, pero apareció un bulón en la admisión. Vamos a tratar de hacer borrón y cuenta nueva y buscaré avanzar, pero será difícil con los kilos”, explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Territorio (@elterritoriooficial)

Por último, Bautista Bustos no pudo clasificar porque rompió la caja de su Toyota Etios.

“Después que terminamos los entrenamientos vimos que había una línea de aceite entrando al box y el equipo empezó a revisar, se había roto algo de la caja y eso nos prohibió clasificar”, afirmó el apostoleño.

Mañana, desde las 11, continuará la actividad oficial en el Autódromo Rosamonte con la disputa de la segunda tanda clasificatoria, mientras que a las 14:30 se realizarán las tres series clasificatorias de la Clase 2.

Mientras que la Clase 3, con Facundo Bustos (Toyota Corolla) y Carlitos Okulovich (Chevrolet Cruze), tendrá dos tandas de entrenamientos desde las 9.40 y la clasificación que determinará el ordenamiento de las grillas que se correrán el domingo.

La actividad de la sexta fecha concluirá el domingo con la disputa de las series y de las finales.



Viernes - 1ra clasificación Turismo Nacional Clase 2Pos. N� Nombre Make Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1�

1 11 MARCO VERONESI TOYOTA YARIS 3 1:45.779

2 114 PABLO ORTEGA VW TREND 4 1:45.858 0.079

3 42 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 5 1:46.123 0.344

4 144 THOMAS POZNER PEUGEOT 208 6 1:46.150 0.371

5 7 JUAN I CANELA VW TREND 5 1:46.164 0.385

6 126 ANDRES D'AMICO FIESTA KINETIC 5 1:46.177 0.398

7 199 LUCAS BARBALARGA VW TREND 5 1:46.343 0.564

8 9 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 4 1:46.381 0.602

9 91 I�AKI BEITIA TOYOTA ETIOS 4 1:46.468 0.689

10 99 BAUTISTA DAMIANI TOYOTA YARIS 5 1:46.567 0.788

11 26 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 5 1:46.581 0.802

12 6 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 4 1:46.588 0.809

13 31 TOMAS ARAMBURU PEUGEOT 208 5 1:46.634 0.855

14 13 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 3 1:46.664 0.885

15 15 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 5 1:46.716 0.937

16 121 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 3 1:46.858 1.079

17 90 JUAN PABLO PASTORI TOYOTA YARIS 5 1:46.929 1.150

18 45 LUCAS PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 4 1:47.104 1.325

19 27 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 5 1:47.115 1.336

20 35 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 5 1:47.127 1.348

21 132 DIEGO CASAIS PEUGEOT 208 4 1:47.299 1.520

22 152 THIAGO MARTINEZ FIESTA KINETIC 3 1:47.309 1.530

23 124 MARIANO SALA TOYOTA ETIOS 2 1:47.315 1.536

24 5 MATIAS SIGNORELLI TOYOTA ETIOS 5 1:47.456 1.677

25 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA YARIS 4 1:47.477 1.698

26 12 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 4 1:47.501 1.722

27 73 JOSE L ARRATE TOYOTA ETIOS 3 1:48.268 2.489

28 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 4 1:48.421 2.642

29 19 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 4 1:48.529 2.750

30 60 DANIEL COSTA SANCHEZ CHEVROLET ONIX 4 1:49.185 3.406

31 63 NICOLAS BULICH FIESTA KINETIC 2 1:49.304 3.525

32 155 FRANCISCO CALO TOYOTA ETIOS 4 1:49.775 3.996

33 95 SANTINO BALERINI FIAT ARGO 4 1:49.812 4.033

34 97 BRUNO PACE TOYOTA ETIOS 4 1:50.451 4.672

35 122 RENZO BUSTAMANTE TOYOTA ETIOS 4 1:50.939 5.160

36 115 BRUNO MIGLIO TOYOTA YARIS 3 1:51.016 5.237

37 69 RAMIRO CANO VW TREND 4 1:51.028 5.249

38 17 DAMIAN KIRSTEIN FIAT ARGO 3 1:51.361 5.582

39 111 JOAQUIN RICCIOTTI TOYOTA ETIOS 3 1:52.851 7.072

40 191 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 2 2:04.725 18.946

41 56 AARON FERNANDEZ NISSAN MARCH 3 2:10.487 24.708

Sin tiempos: 23) Bustos, 34) Rotondo, 92) Vaira

HORARIOS

SÁBADO

08.45 Reunión de Pilotos Clase 3

09.15 a 09.30 3° entrenamiento Copa Abarth Argentina

09.40 a 10.10 1° entrenamiento Clase 3 B

10.20 a 10.50 1° entrenamiento Clase 3 A

TRANSMISION DEPORTV – MOTORPLAY 11 a 12

TRANSMISIÓN MOTORPLAY 12 a 13:40

11.00 a 11.10 2° clasificación Clase 2 C

11.20 a 11.30 2° clasificación Clase 2 A

11.40 a 11.50 2° clasificación Clase 2 B

12.00 a 12.30 2° entrenamiento Clase 3 B

12.40 a 13.10 2° entrenamiento Clase 3 A

13.20 a 13.40 4° entrenamiento Copa Abarth Argentina

TRANSMISIÓN MOTORPLAY 14:30 a 17

TRANSMISION DEPORTV 15 a 17

14.30 1º serie Clase 2 a 6 vueltas

15.05 2º serie Clase 2 a 6 vueltas

15.45 3º serie Clase 2 a 6 vueltas

16.00 a 16.10 Clasificación Clase 3 C

16.15 a 16.25 Clasificación Clase 3 A

16.30 a 16.40 Clasificación Clase 3 B

16.50 a 17 Clasificación Copa Abarth Argentina

DOMINGO

TRANSMISIÓN DEPORTV - MOTORPLAY 09:00 a 11:00 horas

9: Final Copa Abarth Argentina (12 vtas o 25´)

9.45 1º serie Clase 3 a 6 vueltas

10.10 2º serie Clase 3 a 6 vueltas

10.35 3º serie Clase 3 a 6 vueltas

11.00 a 11.20 Acción promocional con pilotos

11.25 a 11.45 VIP Laps Copa Abarth Argentina

TRANSMISION TV PUBLICA ARGENTINA – MOTORPLAY 11:00 a 14:30

12.20 Final Clase 2 a 16 vueltas o 35 minutos

13.00 Podio Clase 2

13.35 Final Clase 3 a 20 vueltas o 40 minutos

14.20 Podio Clase 3