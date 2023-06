Scaloni, sobre el futuro de Messi en la Selección: “No vende humo y no miente”

miércoles 14 de junio de 2023 | 12:07hs.

La Selección argentina se prepara para los dos amistosos de esta fecha FIFA. Este jueves enfrentará a Australia en China y el lunes hará lo propio ante Indonesia, en Yakarta. Este miércoles, en efecto, hubo un entrenamiento el Estadio Olímpico con vistas al partido ante los Socceroos.

Tras el ensayo del combinado campeón del mundo, Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa donde habló de todo, incluido el futuro de Lionel Messi, quien en las últimas horas volvió a dejar en claro que su participación en el Mundial 2026, a esta altura, parece difícil.

“Me parece una declaración prudente de una persona que no vende humo y no miente. Falta tanto para el Mundial, que no tiene sentido pensar en eso. Con el paso del tiempo, veremos si él tiene ganas y se siente bien. Él sabrá jugar al fútbol ahora o en 10 años”, reconoció el DT de la Selección.

Qué dijo Messi sobre el Mundial 2026

“Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, aseguró el astro argentino en una entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports según cita la agencia EFE.

Scaloni, sobre el paso de Messi a la MLS

En tanto, Scaloni se refirió a la confirmación de que Messi jugará en el Inter Miami de la MLS. “Estoy contento de que haya decidido irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravilla, que va a ser feliz. Más allá de la liga que sea, el país, lo importante es que se sienta bien. Que la pueda pasar bien. Se lo ha ganado y lo tiene merecido”.

Más frases de Lionel Scaloni

“Estamos bien, es un partido interesante (ante Australia), lindo para jugar, ante un buen rival. Estamos preparados. El viaje ha sido largo, hemos tenido algún contratiempo, pero tenemos ganas de jugar y de dar una buena imagen. Disfrutar del equipo”.

“El equipo todavía no (lo tengo confirmado), pero más o menos será el que terminó jugando el Mundial. Tengo que ver cómo está Julián, viene de festejo, merecidamente”.

“El recambio generacional no, convocamos a los que están bien ahora. Tenemos una base para seguir. Los jugadores de más edad están bien”.

“Tenemos una buena base para seguir mucho tiempo”.

El invitado especial de la Selección en la práctica abierto en China: Pocho Lavezzi, “uno más” del plantel

El plantel se entrenó en el estadio Olímpico ante la presencia de fanáticos, como así también de un emblemático exfutbolista argentino al que Messi fue a saludar apenas lo vio.

La práctica abierta de la Selección argentina en China tuvo este miércoles un invitado especial, Ezequiel “Pocho” Lavezzi, uno de los argentinos que más conoce el país asiático y de mejor relación con el actual plantel entre los exjugadores albicelestes.