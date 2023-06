Contundente respaldo de Mbappé a Messi tras su salida del PSG

miércoles 14 de junio de 2023 | 8:15hs.

Durante las dos temporadas que Lionel Messi jugó en el París Saint-Germain (PSG) y compartió el equipo con Kylian Mbappé, se tejieron versiones sobre internas, egos y celos del francés hacia el argentino. En la segunda temporada esta alta sociedad mostró su mejor versión y echó por tierra cualquier tipo de especulación sobre una supuesta mala relación entre sus componentes. Este martes el artillero galo fue contundente con una frase a favor del mejor futbolista del mundo.

Al ser consultado sobre la salida de Messi del PSG, no solo elogió al capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar, sino que también tiró una bomba hacia el ámbito interno del club con el dato de que Mbappé tiene vínculo vigente por otra temporada en la entidad parisina. Sus palabras pueden llegar a comprometerlo con la afición parisina.

“¿Messi? Estamos hablando de potencialmente el mejor jugador de la historia del fútbol. Nunca es una buena noticia cuando alguien como Messi se va”, respondió Mbappé en una entrevista con La Gazzeta dello Sport. “Las malas noticias ahora hay que sustituirlas”, agregó.

Pero luego disparó munición gruesa en contra de los hinchas que silbaron a Messi en algunos partidos, en especial luego de la eliminación en los octavos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich. “No entiendo muy bien por qué tanta gente estaba tan aliviada de que se vaya”. Y añadió: “No tuvo el respeto que merecía en Francia. Es una pena”.

Mucho se habló del vínculo entre Messi y Mbappé. De la épica final del Mundial Qatar 2022 que los enfrentó y en la que el francés convirtió los tres goles de su selección y el argentino anotó dos para su equipo. De la entrega de premios en la tarima del Estadio de Lusail y la decepción de Kylian al no poder repetir el título de Rusia 2018 y el galardón al goleador del torneo apenas fue un aliciente.

Del regreso del crack rosarino luego de la Copa del Mundo a Francia, cuya selección fue derrotada por penales por Messi y compañía. Lo cierto es que en cada jugada, cada combinación dentro del campo de juego y cada abrazo luego de un gol, dejaron en claro el vínculo de respeto entre ambos. Quizá sin ser amigos, pero de admiración mutua y con estas declaraciones el francés ratificó su concepto sobre Leo.

Por otro lado, al ser consultado sobre su decisión de no renovar su contrato con el PSG en junio de 2024 y de tener la posibilidad de negociar con otro club a partir de enero, también fue claro, como suele serlo dentro de la cancha. “No le pedí al PSG que me vendiera o que me voy al Real Madrid. Solo les dije mi voluntad de no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi renovación y estoy feliz de seguir un año más”, admitió Mbappé. Este testimonio está en sintonía con su posteo en Twitter de este martes.

En tanto que aclaró qué paso con la carta que le mandó a la dirigencia del PSG: “La junta ha sido informada desde el 15 de julio de 2022 de mi decisión de no extenderme más allá de 2024, y la carta enviada tenía la intención de confirmar lo que ya le dije”

Con su decisión de no renovar su vínculo con el PSG, Kiki renuncia al año extra como opción que le brinda la renovación desde los 630 millones de euros (USD 677 millones) brutos suscritos hace un año.

Además, se refirió a la reciente final de la Champions League en la que el Manchester City venció 1-0 al Inter y logró su primera coronación en el torneo de clubes más importante de Europa. “Como aficionado del Milan es difícil hablar bien del Inter, pero se prepararon bien para el partido y pusieron al Manchester City en aprietos. Lo detalles lo decidieron”, aseguró el atacante de 24 años.

Poder conseguir una Champions League es el gran objetivo del PSG. Se convirtió en casi una quimera para un equipo francés, ya que él único de ese país en conseguirlo fue el Olympique de Marsella, hace 30 años. Mbappé no pierde las esperanzas de poder levantar la Orejona con el equipo de la capital, pero en el final volvió a dejar una fuerte frase: “Quiero ganar, pero en el PSG hay carencias”.