Vuelven los Beatles: editarán una canción "nueva" después de 27 años

martes 13 de junio de 2023 | 11:45hs.

Los Beatles son una de la banda más importante de la historia de la música. El conjunto formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ha sido responsable de algunos de los discos más influyentes de la historia de la música.

Incluso a más de 50 años de su separación, los "fab four" nunca dejaron su lugar de relevancia. En la década de los 90, McCartney, Harrison y Starr completaron un par de maquetas de Lennon ("Free as a bird" y "Real love"), en lo que se convirtió en el primer material editado por la banda en 25 años.

Hasta el día de hoy, más allá de algunas grabaciones encontradas en los últimos años, y tras la muerte de George Harrison en 2001, no se esperaba que los dos miembros remanentes editen nuevo material. Sin embargo, una reciente entrevista confirmaría que el conjunto de Liverpool está por estrenar una canción nueva.

La nueva canción de Los Beatles

En una entrevista con la BBC, Paul McCartney indicó que acaban de terminar lo que sería "la última grabación de Los Beatles". El bajista no dio más indicaciones, más allá que se publicará "próximamente", pero se cree que se trata de "Now and then", una de las canciones que John Lennon maquetó en sus últimos años de vida.

Se recuperó la grabación con ayuda de la IA

Según indicó McCartney, la grabación pudo recuperarse gracias al uso de inteligencia artificial (IA). Para el documental Get Back, dirigido por Peter Jackson, se utilizó la tecnología para reconocer las voces de Los Beatles y separarlas de los ruidos de fondo, e incluso de sus propios instrumentos, para crear un audio "limpio".

Este mismo proceso permitió que McCartney haga un "dúo" con Lennon en su reciente gira. También fue utilizado para crear nuevas mezclas de sonido envolvente para la nueva edición del álbum de Los Beatles, Revolver.

"Peter Jackson fue capaz de extraer la voz de John de un cassette de mala calidad", indicó McCartney a una entrevista a Radio 4. "Teníamos la voz de John y un piano y él pudo separarlos con IA. Le dicen a la máquina: 'Esa es la voz. Esto es una guitarra. Separa la guitarra'".

McCartney cree que el uso de la IA puede traer grandes posibilidades a futuro: "Da un poco de miedo, pero es emocionante, porque es el futuro. Ya veremos adónde nos lleva".