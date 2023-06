Paro de colectivos confirmado a partir de las 00 por medida de fuerza de la UTA

lunes 12 de junio de 2023 | 19:44hs.

Terminada sin acuerdos la audiencia entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la federación que nuclea a los empresarios de las empresas de transporte de pasajeros, Fatap, el gremio confirmó que comenzará desde las 0 de este martes un paro de actividades que alcanzará a todo el país. Además advirtió que, en caso de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dicte una prórroga de la conciliación obligatoria, esta no sería acatada y la medida de fuerza se sostendría.

Así el paro de transporte se ratificó desde la medianoche. La audiencia había arrancado a las 16.30 y tras un cuarto intermedio, se reactivó a las 19.30. Fue entonces que UTA decidió proseguir con la medida de fuerza. De acuerdo a lo que se indicó, todavía no se dictó prorroga de conciliación obligatoria, pero de todas formas UTA adelantó que de dictarse no la acataría.

Así, desde la medianoche, los colectivos dejarán de funcionar no solo a nivel urbano, sino también en lo que refiere a media y larga distancia. Ya la semana pasada hubo un quite de colaboración, seguido de una conciliación obligatoria. No obstante, sin chance de prórroga, se volvieron a reunir las partes para tratar de destrabar el conflicto, lo que no tuvo resultados positivos.