Piden limitar en 5% la diferencia de los precios de combustible en el país

jueves 01 de junio de 2023 | 2:00hs.

El senador misionero Maurice Closs presentó un proyecto de ley “para traer más equidad federal a los precios de los combustibles. No se propone un precio único, se propone que la diferencia no pueda ser superior al 5%”, es lo que escribió ayer el legislador en sus redes sociales. “Hoy día la diferencia del precio supera el 10 %. No hay dudas que hay un diferencial por flete, pero jamás con el impacto como para justificar tamaña diferencia”.

Esta vez, la iniciativa no apunta a equipar precios en todo el país. Porque, tal como lo recordó Closs, “hay como 30 proyectos que plantean la uniformidad”, proponiendo equiparar el precio del combustible en todo el país.

El legislador misionero explicó que esa opción no es posible, porque se debe tener en claro que hay un real costo logístico que frenó esas iniciativas.

Por eso, el proyecto del senador Closs es que el valor de venta en boca de expendio de los combustibles líquidos no registre una diferencia mayor a cinco por ciento para los mismos productos y marca.

Sostiene que es un valor neto y es posible aplicar ese cinco por ciento como tope. Por eso sostuvo en diálogo con El Territorio, que el proyecto ingresado y girado a comisión "sirve para instalar el tema y es una alternativa algo superior a lo que venimos trabajando".

A su vez, entiende que es un disparador para un tema que puede seguir debatiéndose.

También adelantó que el proyecto será girado a los gobernadores para que estén al tanto de la iniciativa.

La distorsión actual

Misiones padece la gran distorsión de precios de combustibles, tanto comparado a la ciudad de Buenos Aires y otras provincias. También se da entre municipios dentro del propio territorio provincial.

Porque el costo del combustible no es unificado, si se compara Posadas, como por ejemplo con Puerto Iguazú u otras comunas.

Esta realidad suele quedar reflejada con los incrementos recientes, como sucedió el 17 de mayo con el nuevo aumento en el precio de los combustibles y reflejados en las estaciones de bandera. Sin embargo, no es algo nuevo y se viene repitiendo con mayor frecuencia desde el año pasado.

Tanta diferencia de precios volvió a notarse con el último incremento citado, cuando el Ejecutivo nacional en acuerdo con las petroleras, había pactado un nuevo aumento del 4% de los combustibles en el marco del acuerdo de Precios Justos y que además estableció incrementos mensuales fijos hasta agosto.

Sin embargo, en la tierra colorada -que ya venía con precios más altos-, también en esa oportunidad ese porcentaje fue superior. Esto hizo que en el caso de YPF en Posadas, la nafta Infinia que estaba 275,30 pesos el litro se elevara a 288 (4,61%).

El mismo producto en Buenos Aires, con el aumento se ubicó en 233,50 pesos. Similar situación se repite con otro de los productos más demandados como la nafta súper que pasó de valer $221,10 a $231,90 (4,88% más) en Posadas; y en Buenos Aires ese mismo producto cuesta ahora $185,50. También allí se indicó que en Misiones hay disparidad de precios. En Iguazú el aumento de los combustibles superó aún más el porcentaje acordado a nivel nacional y con ello, rompió los Precios Cuidados.

Fue porque la nafta súper pasó de 223,8 pesos a costar 234,7 pesos, un 4,92% más. En tanto la nafta Infinia de los $278,8 actuales se elevó a $291,6 pesos el litro, lo que significa un 4,59% de incremento.