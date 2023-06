Lucas Benvenuto: “El amor no abusa”

jueves 01 de junio de 2023 | 6:00hs.

En el programa Polémica en el Bar hablaron sobre el caso de Jey Mammón y Lucas Benvenuto. Luego de que la conductora como el panelista Gabriel Schultz defendieran al conductor, el joven que denunció al animador por abuso publicó un furioso descargo en su cuenta de Instagram.

“‘Olvidémonos de la edad’, ‘Hubo amor’, ‘Lo salvó’, ‘Lo protegió’. Una vez más la Argentina haciendo historia. Normalicen el horror”, escribió Lucas, haciendo referencia a las frases que pronunciaron a favor de Mammón en Polémica.

En otra historia, el patinador escribió: “El amor no te corrompe. El amor no abusa. El amor no manipula. El amor no te aísla. El amor no lastima”.